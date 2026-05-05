Uccise coppia di anziani e dette fuoco alla casa: ergastolo per un 49enne

La corte d'assise ha condannato all'ergastolo l'uomo che uccise due anziani a Bagno a Ripoli dopo una rapina. 49enne di origini calabresi, è l'unico imputato nell'omicidio di Umberto Della Nave e della moglie Dina Del Lungo, 83 e 81 anni: vennero uccisi e bruciati a Osteria Nuova in casa, il 5 dicembre 2023.

I giudici hanno accolto la richiesta della pm per il 49enne, accusato di omicidio volontario aggravato, rapina aggravata e tentativo di occultamento di cadavere seguito da incendio. Disposta anche l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Il 49enne e Della Nave si conoscevano, l'anziano gli aveva prestato una consistente somma di denaro e una moto. Il giorno dell'omicidio il debito doveva essere saldato ma l'uomo sapeva che gli anziani avevano denaro e gioielli in casa. Avrebbe prima ucciso Dina Del Lungo, costretta su una sedia a rotelle, poi Umberto Della Nave. Cercando una cassaforte, si sarebbe ferito e avrebbe perso sangue, prima di fuggire con banconote, alcune perse per la strada.

Prima di fuggire avrebbe appiccato un incendio per cancellare le impronte. All'inizio, infatti, si pensò a un incendio provocato da un cortocircuito. Poi l'autopsia svelò le percosse subite dalla coppia. Il 49enne venne arrestato il 10 dicembre 2023.