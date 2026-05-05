Violenza di genere, Europa Verde Empoli propone al Comune una giornata di confronto su consenso e prevenzione

Europa Verde Empoli accende i riflettori sul tema del consenso e della violenza di genere, intervenendo nel dibattito politico e culturale nazionale ed europeo. In una nota, il circolo 'Chico Mendez' critica le recenti modifiche legislative italiane , in particolare la sostituzione del riferimento al 'consenso' con quello al 'dissenso' nel testo approvato dal Senato, e propone per Empoli l'organizzazione di una giornata di confronto pubblico sul tema, coinvolgendo istituzioni, associazioni del territorio e scuole.

La nota integrale

"Il recente voto del Parlamento Europeo per una direttiva che definisce lo STUPRO basandosi sull’assenza di consenso libero, informato e revocabile, è un traguardo, a nostro avviso, molto importante per tutte le donne. Mentre questo accade a livello europeo, nel nostro Paese lo scorso novembre la Camera dei Deputati ha approvato all’unanimità una legge che mette al centro il consenso libero ed attuale, ma nella conversione in legge in Senato, la maggioranza di centro-destra, con un emendamento, ha modificato il testo: il “consenso” è stato sostituito dal “dissenso”. Un arretramento culturale e giuridico INACCETTABILE!

Il nostro Paese deve recepire l’indicazione del Parlamento Europeo: senza consenso esplicito è sempre violenza! La violenza di genere può essere fisica, sessuale, economica e psicologica e certo anche l’inasprimento della pena è importante, ma non basta, perché la violenza, qualsiasi tipo di violenza sulle donne, è una violazione dei diritti umani basata sul genere. Una piaga sociale che richiede analisi culturali approfondite e risposte certe sulla prevenzione, perchè spesso, sempre più spesso, l’atto finale di un percorso di violenza, discriminazione e sottomissione si conclude con il femminicidio.

Ad Empoli il centro Aiuto Donna “LILITH” dal 2002, si occupa di dare aiuto a donne e minori vittime di violenza. Offre gratuitamente supporto psicologico, legale ed accoglienza in case rifugio, qualora l’incolumità della donna e dei minori fosse messa fortemente a rischio.

A livello nazionale opera la Fondazione “GIULIA CECCHETTIN” con l’intento di “trasformare il dolore in impegno concreto, affinché nessun’altra donna debba subire violenza…” e la determinazione di contrastare la violenza di genere, attraverso educazione, prevenzione, supporto. La Fondazione svolge assiduamente un lavoro speciale sulla comunicazione, per educare al linguaggio di genere e aumentare la consapevolezza sulle relazioni “tossiche”.

Da qui la proposta politica che Europa Verde rivolge all’Amministrazione Comunale: farsi promotore di un convegno, una giornata di incontro con la Commissione comunale delle Pari Opportunità, il centro Aiuto Donna “LILITH” e la fondazione “Giulia Cecchettin”. Una iniziativa che contribuisca a costruire un percorso concreto e visibile, capace di parlare ai giovani e di proiettare nel futuro i valori del rispetto delle differenze di genere. Una giornata che coinvolga anche le scuole, perché sono le nuove generazioni che potranno costruire un futuro finalmente libero da stereotipi sessisti".

Europa VERDE - Empoli - circolo “Chico Mendez”

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