Ezio Mauro inaugura gli 'Ecodays' a Pontedera

La crisi della democrazia sarà l’argomento centrale dell’Ecoincontro con il giornalista e scrittore Ezio Mauro che domani, 6 Maggio, alle 21.15, al Teatro Era di Pontedera, inaugurerà gli ECODAYS 2026, il festival sulla sostenibilità organizzato da Ecofor Service Spa, azienda specializzata nel trattamento e smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi.

“Nel passaggio di secolo, si è capovolta la sorte della democrazia – spiega Ezio Mauro - Era uscita dal Novecento di guerre, divisioni e scontri ideologici come l’unica religione civile superstite, vincitrice della sfida con le dittature. Il crollo del Muro di Berlino e la dissoluzione dell’Urss e dell’impero sovietico hanno chiuso la lunga stagione della guerra fredda ma l’attacco del terrorismo jihadista alle due Torri a New York ha spento subito quell’illusione e quella falsa percezione”. “Da quel momento la democrazia ha scoperto la sua fragilità e i suoi nemici – prosegue Mauro – Il mondo delle dittature, delle democrature, dei regimi neo-autoritari ha seguito la sfida lanciata da Putin quando ha dichiarato che ‘la democrazia non deve essere per forza liberale’”. Un principio che, secondo Mauro, ha generato l’invasione dell’Ucraina, riportando la guerra in Europa con la violazione del diritto internazionale, mentre negli Stati Uniti cominciava l’era del secondo Trump, il presidente che, da difensore della democrazia, è diventato il suo principale avversario. “In questa tenaglia sopravvive e si difende faticosamente la democrazia, disarmata per statuto, difesa soltanto dalla fiducia dei cittadini, mentre difende il nostro spazio privato e pubblico di libertà – conclude Mauro scrittore - Dunque tocca a noi, perché la partita è nelle nostre mani”.

Ezio Mauro terrà anche una prolusione al secondo appuntamento degli Ecodays 2026: il convegno internazionale “Economia circolare in Europa: dalla misurazione all’azione territoriale”, organizzato da Ecofor Service Spa con la collaborazione di ACR+ e AssoAmbiente e il patrocinio della Commissione Europea, della Regione Toscana e del Comune di Pontedera. Il convegno si terrà il 7 Maggio nell’auditorium della Fondazione Piaggio (inizio ore 9.30), con interventi di relatori di rilevanza europea sui materiali ‘circolari’ ovvero che, dopo l’utilizzo, anziché essere smaltiti, vengono continuamente reimmessi nel ciclo produttivo, contribuendo così alla riduzione dei rifiuti e del consumo di risorse vergini.

Gli Ecodays 2026 proseguiranno fino a domenica 17 Maggio a Pontedera, Ponsacco e Cascina, con decine di iniziative gratuite e aperte a tutti i cittadini, messe a punto con un’attenzione particolare alle giovani generazioni. Ricordiamo che il programma comprende sei Ecoincontri di cui tre dedicati alle scuole, visite guidate agli impianti di Ecofor, il concorso Ecozoomer e i laboratori rivolti agli studenti di ogni ordine e grado, il concorso letterario Ecofor Libri, la mostra fotografica “Persone che cambiano il mondo” realizzata nell’ambito del progetto Climate Visuals, la conferenza “Rifiuti e salute” e poi spettacoli, eventi sportivi ed edizioni speciali del mercatino Carboot. In fondo a questo comunicato trovate il calendario completo degli eventi.

Fonte: Ufficio stampa