Firenze, tre incontri sull'Europa con Leonardo Domenici all'SMS di Rifredi

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(foto gonews.it)

Gli appuntamenti organizzati da SMS Rifredi e Spi Cgil Q5

La SMS di Rifredi e la Lega SPI CGIL Quartiere 5 organizzano a Firenze un ciclo di tre incontri dedicati all’Europa, con la partecipazione di Leonardo Domenici, già parlamentare europeo, insieme a rappresentanti del mondo istituzionale, sindacale e culturale.

Gli appuntamenti, aperti alla cittadinanza, si terranno presso la SMS Rifredi (Via Vittorio Emanuele II, 303 – Firenze) alle ore 18.00 e affronteranno temi centrali per il presente e il futuro dell’Unione Europea.

Il programma:

Domani mercoledì 6 maggio 2026 – ore 18.00
Europa e lavoro
Ne discutono:
- Leonardo Domenici, già parlamentare europeo
- Bernardo Marasco, Segretario Generale CGIL Firenze
- Anna Maria Romano, Presidente Uni Finance
Coordina: Massimo Falorni (SPI CGIL Q5)

Mercoledì 13 maggio 2026 – ore 18.00
Il futuro dell’Europa tra guerre e sovranismi
Ne discutono:
- Leonardo Domenici, già parlamentare europeo
- Serena Spinelli, Consigliera Regione Toscana
- Alessio Gramolati, Segretario Generale SPI CGIL Toscana
Coordina: Andrea Michelle Raglianti, Presidente Commissione Welfare Quartiere 5

Mercoledì 20 maggio 2026 – ore 18.00
Gli orizzonti culturali dell’Europa
Ne discutono:
- Leonardo Domenici, già parlamentare europeo
- Giovanni Gozzini, storico
Coordina: Massimo Cervelli, storico del calcio

Gli incontri rappresentano un’occasione di confronto e approfondimento sui grandi temi europei, dal lavoro alle dinamiche geopolitiche fino agli aspetti culturali. A seguire, alle ore 19.30, è sempre prevista un’apericena (10 euro, riservata ai soci ARCI).

Fonte: Cgil Toscana e Firenze - Ufficio Stampa

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