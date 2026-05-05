Forza Italia San Miniato denuncia il degrado al cimitero di San Lorenzo a La Scala

Forza Italia San Miniato torna a puntare il dito contro l'Amministrazione comunale, denunciando una condizione di "assoluto degrado" intorno all'area del cimitero di San Lorenzo a La Scala.

In una nota diffusa dal partito, il parcheggio del cimitero viene descritto come "uno spiazzo campestre" privo di adeguata asfaltatura e circondato da vegetazione inselvatichita "a causa di assoluta mancanza di manutenzione". Una situazione che, secondo la segnalazione, restituisce un'immagine di abbandono.

Proprio la vegetazione spontanea, prosegue Forza Italia, non sarebbe solo un problema di decoro, ma nasconderebbe anche "la carcassa di un'auto abbandonata" da mesi e progressivamente vandalizzata. "La sua presenza - denunciano - non può ulteriormente passare sotto silenzio anche per la potenzialità inquinante che rappresenta".

Le criticità segnalate non si limitano però all'esterno dell'area cimiteriale. Nel documento viene infatti richiamata anche la presenza di un'antenna per la diffusione delle radiofrequenze, che "deturperebbe ulteriormente" il sito.

Inoltre, un altro elemento di perplessità sollevato da Forza Italia riguarderebbe la manutenzione del cimitero. Nella nota viene segnalato il cedimento di un muretto di contenimento nella parte a valle. Nonostante ciò, viene sottolineato, "a meno di un metro di distanza vi è stata tumulata una salma".

Infine, Forza Italia evidenzia anche l'assenza di sistemi di chiusura automatizzata degli ingressi del cimitero, "il più grande del comune", con possibili rischi legati a furti e atti vandalici nelle ore notturne, in particolare ai danni delle nuove cappelle gentilizie, "che hanno rimpinguato le casse comunali con svariate centinaia di migliaia di euro per il rilascio delle relative concessioni", commentano.

La nota si chiude con una considerazione politica più ampia sull'operato dell'Amministrazione: "Da un'Amministrazione che non ha rispetto per il presente è difficile auspicarsi qualsiasi forma di rispetto per il passato… tranne il caso in cui tale passato non abbia un colore politico gradito".

La nota integrale

"L’ennesima perla di un’Amministrazione allo sbando qual è quella di San Miniato è rappresentanta dalla situazione di assoluto degrado che regna intorno al cimitero di San Lorenzo a La Scala;

Il parcheggio è ridotto allo stato di uno spiazzo campestre privo di qualsiasi forma di asfaltatura ed è circondato da vegetazione inselvatichita a causa di assoluta mancanza di manutenzione;

Tale vegetazione nasconde la carcassa di un auto abbandonata da mesi e progressivamente vandalizzata la cui presenza non può ulteriormente passare sotto silenzio anche per la potenzialità inquinante che rappresenta;

Il sito è ulteriormente deturpato dalla presenza di un antenna per la diffusione delle radiofrequenze, fonte di introiti per un Comune che non sa spendere;

All’interno del cimitero, nella parte a valle, è presente un muretto di contenimento che ha ceduto e, nonostante ciò, a meno di un metro di distanza vi è stata tumulata una salma;

Nonostante si stia parlando del cimitero più grande del comune, manca qualsiasi forma di chiusura automatizzata degli ingressi che protegga loculi e cappelle gentilizie da furti e vandalismi che spesso si verificano nelle ore notturne, soprattutto a danno delle nuove cappelle gentilizie che hanno rimpiguato le casse comunali con svariate centinaia di migliaia di euro per il rilascio delle relative concessioni;

D’altra parte da una amministrazione che non ha rispetto per il presente è difficile auspicarsi qualsiasi forma di rispetto per il passato…tranne il caso un cui tale passato non abbia un colore politico gradito".