Fucecchio, al Teatro Pacini in scena i laboratori teatrali 'Facciamo come se'

Sabato 9 maggio, dalle ore 15:00 alle ore 20:30, il Nuovo Teatro Pacini di Fucecchio ospiterà la restituzione finale dei laboratori teatrali Facciamo come se, organizzati dal Teatrino dei Fondi.

Protagonisti saranno gli allievi suddivisi per fasce d’età – 4-6 anni, 7-10 anni, 11-13 anni e 14-18 anni che, al termine del percorso, saliranno sul palcoscenico per un momento di festa per condividere il frutto di un anno di creatività e passone, in cui il lavoro educativo e artistico svolto prenderà vita per offrire agli spettatori una visione autentica sul valore formativo del teatro.

I laboratori, condotti da Claudio Benvenuti, Sergio Bulleri e Marta Paganelli, hanno rappresentato un’importante occasione di crescita personale e collettiva. Attraverso il teatro, gli allievi hanno potuto sviluppare creatività ed empatia, superare paure e timidezze, imparare a stare in gruppo e a rispettarsi reciprocamente, dando libero spazio alla fantasia mediante l’invenzione di storie e l’interpretazione di personaggi.

Il percorso ha visto il gioco teatrale come strumento centrale di espressione, capace di coinvolgere corpo e voce, stimolando nei più giovani la scoperta di sé e degli altri.

Attraverso quattro spettacoli, suddivisi per fasce d’età, i piccoli e giovani attori accompagneranno il pubblico in un viaggio che attraversa mondi fantastici, miti antichi, capolavori della letteratura e atmosfere misteriose, dimostrando come il teatro possa essere, fin dall’infanzia, uno straordinario strumento di espressione, relazione e crescita.

Apre il pomeriggio il gruppo dei 4-6 anni con PETER PAN, DOVE SEI?

testo e regia di Marta Paganelli, con Alberto Fogli Ferradini, Olivia Mendez Gomez, Simone Procino, Gabriele Proietti, luci e allestimento di Simone Ferretti. Uno spettacolo ispirato alle avventure del personaggio di Peter Pan, simbolo universale di fantasia, libertà e desiderio di non smettere mai di sognare. Un viaggio poetico e giocoso nel mondo dell’infanzia, dove tutto è possibile.

A seguire i bambini dai 7 ai 10 anni porteranno in scena BATRACOMIOMACHIA – La battaglia delle rane e dei topi, testo e regia di Marta Paganelli, con la collaborazione di Sergio Bulleri, con Miriam Yeva Benvenuti, Isabella Beconcini, Arturo Bolzan, Lorenzo Boschi, Aurora Calvani, Rebecca D'Agostino, Viola Ferrarello, Vittoria Greco, Martina Marini, Beatrice Masi, Anna Menichetti, Aurora Pozzoli, Diego Qevani, Allegra Rinaldi, Ettore Selmi, Niccolò Gabriele Sestini, con le luci e l’allestimento di Simone Ferretti. Una divertente e sorprendente avventura epica capace di unire ironia, ritmo e spirito corale.

Alle ore 18:00 il gruppo degli 11–13 anni presenterà SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZA ESTATE, dal capolavoro di William Shakespeare, riduzione e adattamento Claudio Benvenuti, regia di Claudio Benvenuti e Sergio Bulleri, con l’aiuto regia di Emma Tallarico, con Mattia Angerame, Margherita Banti, Elia Bettarini, Francesca Bernardini, Brando Biagioni, Bianca Brotini, Lapo Corpaccioli, Andrea Covato, Elisa Frediani, Clara Marabotti, Francesco Masini, Sveva Natali, Filippo Ruggero Pellegrini, Alessia Pisano, Matilde Puccioni, Giulio Rinaldi, Melissa Rovini, Francesca Sabatini, Giora Simone, Emma Talarico, Marta Tosti, con la cura degli aspetti illuminotecnici e di allestimento di Simone Ferretti. In scena una commedia senza tempo in cui amore, magia, equivoci e creature fantastiche si intrecciano in una dimensione sospesa tra sogno e realtà.

A chiudere il percorso saranno i ragazzi dai 14 ai 18 anni con SOTTO ACCUSA, spettacolo ispirato all’universo narrativo di Agatha Christie, riduzione e adattamento Claudio Benvenuti e Lucrezia Sgherri, regia di Claudio Benvenuti e Sergio Bulleri, con l’allestimento e le luci di Simone Ferretti e l’interpretazione di Alessandro Baldi, Giovanni Baronti, Asia Buralli, Valeria Cappell, Francesco Ciaccia, Agnese Dani, Marta Fattorini, Sara Franchini, Ginevra Giugni, Matteo Gregorini, Giorgia Loiacono Pezzino, Xhemile Mali, Frida Marabotti, Davide Serratore, Lucrezia Sgherri, Sara Stefani, Samira Stella

Viola Teristi. Uno spettacolo dedicato alla regina del giallo, in cui suspense, indagine e colpi di scena metteranno alla prova pubblico e interpreti in una coinvolgente atmosfera da thriller.

I saggi rappresentano non solo il momento conclusivo di un percorso formativo, ma soprattutto la testimonianza concreta del valore educativo del teatro, capace di sviluppare consapevolezza, ascolto, fiducia, immaginazione e lavoro di gruppo.

Fonte: Teatrino dei fondi / Titivillus - Ufficio stampa

Notizie correlate