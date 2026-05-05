"Sia istituito un garante degli animali in Toscana": la proposta di FI

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Una proposta di legge per istituire, presso il Consiglio Regionale della Toscana, la figura del Garante per i diritti degli animali. A presentarla, il capogruppo di Forza Italia, Marco Stella. Il Garante avrà il compito di operare a favore dei diritti degli animali, senza distinzione alcuna, al fine di realizzare un piano organico di interventi, su tutto il territorio regionale, riferiti alla salvaguardia dei diritti degli animali nonché a rafforzare la cooperazione per lo sviluppo della tutela dei diritti degli animali, attraverso forme di potenziamento e di coordinamento delle azioni svolte dalle pubbliche amministrazioni.

"In particolare - spiega Stella - il Garante deve svolgere alcune funzioni ben precise: riceve le segnalazioni e i reclami di chiunque venga a conoscenza di atti o comportamenti lesivi dei diritti degli animali, e delle associazioni, enti e istituzioni che operano nel campo della tutela dei diritti degli animali; b) denuncia o segnala all'autorità giudiziaria fatti o comportamenti relativi agli animali configurabili come reati, dei quali viene a conoscenza nell'esercizio o a causa delle sue funzioni; segnala alla Giunta e al Consiglio regionale l'opportunità di assumere provvedimenti sulla base di valutazione delle reali condizioni degli animali, anche alla luce dell'adeguamento alle norme statali o dell’Unione europea".

Nella proposta di legge di Forza Italia, il Garante "formula proposte, anche su richiesta delle istituzioni locali, per la elaborazione di progetti pilota intesi a migliorare le condizioni di vita degli animali; diffonde la conoscenza della normativa inerente alla materia dei diritti degli animali - illustra Stella - informando l'opinione pubblica sugli interventi attuati o attuabili, anche attraverso la collaborazione delle istituzioni pubbliche e delle associazioni animaliste; sostiene attivamente campagne di sensibilizzazione, anche negli istituti scolastici, volte a educare i cittadini e gli studenti, a un corretto rapporto con gli animali; sostiene attivamente campagne informative volte a contrastare il diffuso fenomeno dell’abbandono sensibilizzando all'adozione".

"Crediamo - sottolinea Stella - che questa figura sia diventata ormai fondamentale in una società moderna come la nostra. Il Garante avrà anche la funzione di promuovere la conoscenza degli interventi delle amministrazioni pubbliche svolti a tutela dei diritti degli animali, collaborando anche con gli organismi titolari di competenza in materia di protezione degli animali, in particolare con istituti e associazioni operanti per la tutela e la salvaguardia degli animali e dell'ambiente"

Fonte: Ufficio stampa

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