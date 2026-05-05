'Geniali in Bicicletta', si pedala per l'inclusione a Montopoli

Sabato 9 maggio torna l'appuntamento con la solidarietà su due ruote. Al via la quarta edizione di "Geniali in Bicicletta", l'iniziativa dedicata allo sport inclusivo, con il patrocinio del Comune di Montopoli in Val d'Arno è stata inserita ufficialmente nel circuito nazionale Bicincittà, grazie alla collaborazione con UISP Sportpertutti – Comitato Zona del Cuoio APS.

Nata dalla volontà di abbattere le barriere fisiche e sociali, la manifestazione si conferma come uno degli eventi più significativi del territorio per promuovere una cultura della partecipazione attiva. Una festa collettiva dove tutte le abilità trovano spazio lungo lo stesso percorso. «Geniali in Bicicletta – ha raccontato Valeriano Dodde, presidente di Geniali OdV, durante la conferenza stampa - nasce per mettere al centro le persone e il piacere di vivere insieme un pezzo di strada, ognuno con le proprie possibilità, ma tutti dentro la stessa esperienza. È un momento semplice, aperto e concreto di inclusione, reso possibile da una rete sempre più ampia di collaborazioni sul territorio». Un'iniziativa che va oltre l'evento, l'associazione infatti dallo scorso anno è impegnata ad insegnare a pedalare condividendo l'esperienza stessa della bicicletta.

L'edizione 2026 è caratterizzata dalla sinergia con UISP con l'inserimento nel calendario di Bicincittà. «Per UISP lo sport o è per tutti, o non è - ha detto Viola Gemignani presidente del Comitato Zona del Cuoio APS -. L'inclusione deve diventare la normalità del nostro vivere civile. Partecipare a questa iniziativa significa ribadire che lo spazio pubblico e l'attività motoria appartengono a ogni cittadino, senza distinzioni».

«Grazie a Geniali per quello che fa quotidianamente e per il valore che questo ha per la comunità intera – hanno detto la sindaca Linda Vanni e la vicesindaca Irene Cavallini –. In questo anno l'associazione è cresciuta tantissimo, nata in una stanza di Casteldelbosco adesso realizza progetti che hanno un respiro molto più ampio. Siete la prova che insieme i sogni possono realizzarsi».

L'iniziativa si svolgerà sabato 9 maggio. Ritrovo alle 15.30 e partenza ore 16 dal circolo Endas di Casteldelbosco, Montopoli, sede dell'associazione, con una pausa all'agriturismo Montepatti per il gelato di GelAut. L'invito è esteso a tutti: famiglie, ciclisti urbani, persone con disabilità e chiunque voglia testimoniare con la propria presenza che un'altra idea di comunità è possibile.

Fonte: Comune di Montopoli in Val d'Arno - Ufficio stampa