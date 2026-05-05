Giornata mondiale dell'Asma, visite gratuite alla Pediatria dell'ospedale del Mugello

Nella Giornata Mondiale dell’Asma, la Pediatria e Neonatologia dell’ospedale del Mugello partecipa all’iniziativa della Global Initiative for Asthma (GINA), con un’offerta di visite e spirometrie gratuite che potranno essere effettuate il giorno 18 maggio. L’iniziativa che rappresenta un’importante opportunità di prevenzione, diagnosi e sensibilizzazione per le famiglie del territorio, è rivolta a pazienti di età compresa tra i 6 e i 18 anni, previa prenotazione al numero 055 8451210.

Si inserisce nell’ambito delle attività promosse dalla Società Italiana per le Malattie Respiratorie Infantili (SIMRI), che anche per il 2026 sostiene la diffusione di materiale informativo e l’organizzazione di un webinar dedicato a pazienti e famiglie. Inoltre, come già avvenuto con successo negli anni precedenti, è stata resa disponibile la lista dei centri di pneumologia pediatrica aderenti su tutto il territorio nazionale, che offriranno spirometrie gratuite nel corso del mese di maggio, secondo modalità organizzative locali.

L’ambulatorio di Pneumologia Pediatrica dell’ospedale del Mugello è stato recentemente inserito tra i centri ufficiali presenti sul sito SIMRI. Il pediatra pneumologo responsabile dell’ambulatorio di Pneumologia Pediatrica dell’ospedale è Alberto Terminiello che insieme alla Direttrice della struttura, Rosalia Di Silvio, ha reso possibile l’adesione all’iniziativa.

Fonte: Asl Toscana Centro - Ufficio stampa

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