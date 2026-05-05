Grani antichi e olio evo protagonisti alla Fattoria di Corniola

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Olio extravergine oliva

Martedì 26 maggio, alle ore 18.00, la Fattoria di Corniola di Empoli ospiterà un incontro dedicato ai prodotti tipici del territorio montespertolino. L'evento, intitolato "2 Parole e 2 Assaggi", è organizzato dalla Condotta Slow Food Empolese Valdelsa insieme alla Comunità del Cibo dei Grani Antichi e della Biodiversità di Montespertoli.

Al centro della serata due eccellenze locali: il pane di grani antichi di Montespertoli e l'Olio evo 19. Dopo i saluti introduttivi di Enrico Roccato per Slow Food e di Patrizia Ducci, presidente della Comunità, prenderanno la parola coltivatori, esperti e rappresentanti istituzionali. Tra gli interventi, quello di Ottavia Parenti, dottoranda in scienze e tecnologie alimentari, sulle proprietà nutritive dei grani antichi e dell'olio extravergine, e quello di Antonella Nencini, referente Slow Grains Toscana, sulla rete nazionale Slow Grains Italia.

Spazio anche alla discussione e alla degustazione dei prodotti, prima dell'apericena offerta alle 20.00 dalla Comunità del Cibo.

La prenotazione è gradita: info@fattoriadicorniola.com oppure WhatsApp al (+39) 339 7365909.

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