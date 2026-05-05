Grani antichi e olio evo protagonisti alla Fattoria di Corniola

Martedì 26 maggio, alle ore 18.00, la Fattoria di Corniola di Empoli ospiterà un incontro dedicato ai prodotti tipici del territorio montespertolino. L'evento, intitolato "2 Parole e 2 Assaggi", è organizzato dalla Condotta Slow Food Empolese Valdelsa insieme alla Comunità del Cibo dei Grani Antichi e della Biodiversità di Montespertoli.

Al centro della serata due eccellenze locali: il pane di grani antichi di Montespertoli e l'Olio evo 19. Dopo i saluti introduttivi di Enrico Roccato per Slow Food e di Patrizia Ducci, presidente della Comunità, prenderanno la parola coltivatori, esperti e rappresentanti istituzionali. Tra gli interventi, quello di Ottavia Parenti, dottoranda in scienze e tecnologie alimentari, sulle proprietà nutritive dei grani antichi e dell'olio extravergine, e quello di Antonella Nencini, referente Slow Grains Toscana, sulla rete nazionale Slow Grains Italia.

Spazio anche alla discussione e alla degustazione dei prodotti, prima dell'apericena offerta alle 20.00 dalla Comunità del Cibo.

La prenotazione è gradita: info@fattoriadicorniola.com oppure WhatsApp al (+39) 339 7365909.

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