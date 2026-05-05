Il colore delle donne: a Mumu un viaggio tra scienza, fotografia e musica

Il colore delle donne, verso Sud fra suoni e immagini: per la rassegna 'Cortocircuiti ecosistemi creativi', venerdì 8 maggio lo Spazio Mumu sarà il palcoscenico di un evento che celebra il mondo femminile in tutte le sue forme: estetica, culturale ed emotiva.

Un incontro tra mondi lontani che si uniscono per raccontare storie universali: si parte alle 19.30 con un talk scientifico su luce e colore, dalla fisica della visione al modo in cui gli artisti interpretano e trasformano la realtà, creando profondità, movimento ed emozione attraverso l’uso consapevole della luce e dei colori, con Giulia Lorenzetti, ricercatrice presso il Cnr di Pisa ed esperta in tecniche spettroscopiche applicate ai beni culturali.

Si continua alle 20 con la presentazione della mostra fotografica di Fabio Muzzi, un progetto che racconta la bellezza e la dignità delle donne attraverso una serie di immagini realizzate dal fotoreporter durante i suoi viaggi in Uganda, nell’ambito delle missioni umanitarie organizzate e promosse da Alessandro Pingitore. Il titolo si ispira ai colori vivaci degli abiti e delle acconciature delle donne ugandesi: in un contesto segnato dalla povertà esprimono eleganza, forza e femminilità, diventando simbolo di resilienza e bellezza.

Alle 21.30, dopo l'apericena, Maria Piscopo e Giulia Solano per l'associazione Vivavoce si esibiranno in una performance musicale e teatrale con letture e musiche tradizionali dal sud Italia, creando un dialogo tra luoghi ed arti differenti. Finale alle 23 con la voce delle donne: djset con O-ratio bpm & Luluk dj.

Ingresso riservato ai soci MUMU/Entes, possibilità di fare la tessera annuale al costo di 5 euro. Apericena e serata a 20 euro con prenotazione obbligatoria al numero 371/6520416 oppure online sul sito web. Per il solo dopocena biglietto a 10 euro con consumazione inclusa.

Fonte: Ufficio stampa

Notizie correlate