Incendio in villa settecentesca abbandonata a Empoli. La struttura è usata da senzatetto

Intervento dei Vigili del fuoco nella notte tra il 4 e il 5 maggio a Empoli per un incendio divampato all'interno della Villa Castellani in via Salaiola. Le fiamme hanno interessato una struttura di tre piani fuori terra, spesso frequentata da persone senza fissa dimora.

Sul posto, dalle ore 23:40, sono intervenuti i Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Empoli, con una squadra, un’autobotte e un’autoscala. Le operazioni di spegnimento si sono rivelate complesse e si sono protratte fino alle 05:30, quando è stato completato lo smassamento dei materiali presenti all’interno dello stabile.

A scopo precauzionale è stato attivato anche un equipaggio sanitario. Non si registrano persone coinvolte né feriti.

La Villa, storica dimora patrizia settecentesca abbandonata da anni, da 2500mq e circa 48.000 mq di terreni di pertinenza, è stata messa in vendita per circa 1,5 milioni di euro nel 2021. Al momento, però, non è stato possibile trovare un acquirente e l'area è spesso utilizzata da senzatetto.

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