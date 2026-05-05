Invitalia a Santa Croce, nuovo appuntamento rivolto ai giovani al Teatro Verdi

Dopo il primo incontro avvenuto alcune settimane fa a Poteco con gli esperti di Invitalia e il mondo imprenditoriale santacrocese, l'Agenzia nazionale per lo sviluppo, torna a Santa Croce sull'Arno questa volta con un incontro interamente dedicato ai giovani (minori di 35 anni) per i progetti a loro destinati.

L'incontro si svolgerà il 12 maggio al teatro Verdi di Santa Croce dalle 9,30. E' possibile registrarsi fin da subito a questo link https://forms.gle/JUVp1uiCYzLCGau89

Si tratta di una sessione interamente dedicata allo sviluppo di nuove idee e rientra nell'ambito del progetto di Invitalia 'Auto impiego per il Centro Nord'. Durante la mattina a cui interverranno il sindaco Roberto Giannoni, gli esperti di Invitalia, il segretario comunale Daniele Longo e il professor Giuseppe Sigismondo Martorana che hanno sviluppato con gli amministratori comunali le linee guida di un progetto di rilancio e ciascuno illustrerà ai giovani le opportunità messe disposizione dal progetto di Auto impiego di Invitalia.

Da notare che per la prima volta Invitalia interviene nell'ambito del centro nord della Penisola, partendo proprio da Santa Croce, dopo che i vertici dell'agenzia governativa hanno riscontrato la validità delle idee elaborate dell'amministrazione comunale per il rilancio economico e non solo, del territorio santacrocese. In passato molti di questi progetti erano rivolti solo alle regioni del sud Italia.

In pratica gli esperti spiegheranno ai giovani le opportunità di finanziamento a fondo perduto messe a disposizione dell'Agenzia governativa sulla base di progetti ritenuti sostenibili. Si tratta di varie forme di finanziamento, alcune interamente a fondo perduto, altre in parte a fondo perduto e in parte finanziate con forme di sostegno estremamente vantaggiose. Il sostegno a fondo perduto parte da 30 mila euro e in base al progetto possono arrivare a cifre più alte.

“Noi vogliamo rimettere in moto Santa Croce,- spiega il sindaco Roberto Giannoni - sono solo economicamente, ma anche come tessuto urbano e sociale, in quest'ottica il lavoro e le idee dei giovani sono sicuramente uno dei perni del rilancio della nostra comunità. Quello del 12 maggio al teatro Verdi è un momento in cui andremo a spiegare ai giovani le opportunità che si nascondo dietro a questo progetto. In pratica chi ha un'idea imprenditoriale, ma magari non ha i soldi per finanziarla può rivolgersi a Invitalia e accedere a questi finanziamenti a fondo perduto.

E' un'occasione importante per tutti quei giovani che hanno un'idea e vogliono mettersi in gioco. In primo luogo potranno avere una consulenza dagli esperti dell'agenzia ministeriale e in secondo luogo avranno l'opportunità di sviluppare il loro progetto in un ambiente “protetto” attraverso le soluzioni offerte da Invitalia. Al momento le risorse disponibili sono molte, si parla di milioni di euro, ma è importante mettersi a lavorare da subito per valutare lo sviluppo e la sostenibilità dei progetti”

Fonte: Comune di Santa Croce sull'Arno - Ufficio Stampa