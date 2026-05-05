La Canottieri San Miniato sarà protagonista ai 'Special Olympics Germany Games'

L'atleta Giulia Campigli e il tecnico Angelo Sireci, sono stati convocati al termine del raduno Nazionale selettivo che si è tenuto a Roma presso la sede della Canottieri Tevere Remo in concomitanza con lo Special Rowing Meeting.

Soddisfazione nelle parole del tecnico Angelo Sireci "questa convocazione rappresenta per noi un grande orgoglio, é il risultato di anni di lavoro con i ragazzi e testimonia quanto lo Sport possa essere strumento di inclusione e crescita reale."

Anche il consigliere addetto all'attività sportiva di inclusione Andrea Vannucci si complimenta con l'atleta Giulia Campigli e il tecnico Angelo Sireci per l'importanza del traguardo raggiunto, a testimonianza di quanto la Canottieri San Miniato sia impegnata a valorizzare questa attività inclusiva che porta avanti da oltre 15 anni con grandi soddisfazioni.

Il presidente Enzo Ademollo si associa ai complimenti per questo risultato e ricorda che il 6-7 giugno la Canottieri San Miniato organizzerà il Trofeo Franca Marruci, evento nazionale per il canottaggio riservato ai ragazzi speciali.

Nonostante le note difficoltà ad organizzare eventi in un impianto progettato e mai finito la Canottieri San Miniato con grande spirito di sacrificio aspetta quegli interventi necessari perché il bacino di Roffia possa finalmente diventare il punto di riferimento Nazionale e Internazionale delle attività remiere, per le attività turistico sportive ma anche un area di relax e svago per la cittadinanza