L'Albero Azzurro dalla classe al cinema: l'iniziativa a Santa Croce

Giornata di festa e grande entusiasmo per la Scuola dell’Infanzia L’Albero Azzurro. Lunedì 5 maggio, ben 170 bambini di tutte le sezioni si sono recati al Cinema Lami di Santa Croce sull’Arno per un’uscita didattica all’insegna dell’incanto del grande schermo, iniziativa che si svolge da diversi anni. Accompagnati dalle loro insegnanti, i piccoli spettatori hanno vissuto un’avventura coinvolgente che unisce educazione e intrattenimento. L’iniziativa, ha permesso ai bambini di vivere ancora una volta il linguaggio cinematografico in un contesto stimolante, condividendo emozioni ed esperienze con i compagni.

I bambini hanno potuto assistere alla proiezione del film Super Mario Galaxy, immersi in un’atmosfera di magia e divertimento. L’esperienza ha permesso loro di esplorare mondi fantastici, stimolando la curiosità, l’interesse e la voglia di imparare. In un clima coinvolgente, il cinema si è trasformato in un’occasione unica per apprendere divertendosi. Ancora una volta, la nostra scuola si conferma attenta a proporre attività educative significative e coinvolgenti, capaci di arricchire il percorso di crescita dei bambini. Organizzare lo spostamento di 170 bambini ha richiesto grande pianificazione, responsabilità e sinergia da parte delle maestre, rese possibili grazie alla preziosa collaborazione delle Istituzioni e degli Enti locali coinvolti.

Per questo le insegnanti desiderano rivolgere un ringraziamento speciale al Dirigente Scolastico Sandro Sodino per il costante sostegno, a tutta l’Amministrazione Comunale e ai Servizi Educativi per la collaborazione, in particolare alla referente del Comune Antonella Donati per l’eccellente lavoro e la grande disponibilità dimostrata in ogni fase dell’organizzazione. «Vedere lo stupore negli occhi dei bambini davanti allo schermo ripaga di ogni sforzo», commentano le docenti. «Uscite come questa sono preziose per la crescita: educano alla socialità, all’ascolto e alla meraviglia». Una mattina diversa, tra sorrisi e occhi pieni di gioia, che resterà nel ricordo dei piccoli alunni e delle insegnanti dell’Albero Azzurro