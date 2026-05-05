Lega Castelfiorentino critica il bilancio: "Avanzo solo apparente, conti fragili"

"Un avanzo di amministrazione di oltre 8,4 milioni di euro potrebbe apparire, a prima vista, un dato positivo. Ma basta andare oltre la superficie per capire che la situazione è molto meno rassicurante. Di questo avanzo, infatti, oltre 6,2 milioni risultano accantonati, più di 1,4 milioni vincolati e la parte realmente disponibile si riduce a poco più di 760 mila euro", così in una nota Susi Giglioli e Angelo Fiore della Lega Castelfiorentino.

"A preoccupare sono anche gli altri indicatori. La capacità di riscossione si ferma intorno al 66%, con criticità evidenti sulle entrate in conto capitale, dove non si arriva nemmeno al 30%. A questo si aggiunge la cancellazione di oltre 1,1 milioni di euro di residui attivi non più esigibili: entrate previste che semplicemente spariscono dal bilancio".

È quindi legittimo chiedersi se, negli anni precedenti, il bilancio sia stato costruito su previsioni realmente attendibili o su crediti difficilmente esigibili. in conto capitale che non arriva neanche al 30% di risco Lo conferma anche la presenza di un Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità pari a circa 5,5 milioni di euro, segnale evidente che una parte consistente delle entrate iscritte non può essere considerata certa.

"Ma a preoccupare è il Titolo IV inerente le entrate in conto capitale che non arriva neanche al 30% di riscossione, questa anomalia deriva di fondi PNNRR che non sono stati ancora riscossi poiché l’avanzamento o conclusione lavori non è stato ratificato. I ritardi a questo punto divengono preoccupanti poiché stiamo parlando come data ultima il 30 giugno.

Ammesso poi che i lavori si concludano in tempi utili, cosa che tutti ci auguriamo pena la perdita del finanziamento europeo, abbiamo valutato con un bilancio così instabile che nel 2028 cominceranno per l’amministrazione le rate di reintegro del prestito? Perché come tutti sanno di fondo perduto c’è ben poco".

"Infine, anche la copertura dei servizi a domanda individuale, ferma al 46,45%, conferma che meno della metà dei costi viene coperta dalle entrate specifiche, mentre il resto grava sul bilancio generale e quindi, indirettamente, sulla fiscalità complessiva. Si conferma quanto avevamo già evidenziato in sede di bilancio: siamo di fronte a un’amministrazione marcatamente assistenziale. Possiamo raccontarci che tutto sia sotto controllo, ma i numeri dicono altro. E i numeri, prima o poi, presentano il conto".

Lega Castelfiorentino

Susi Giglioli

Angelo Fiore