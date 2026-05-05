Lite in famiglia degenera in aggressione ai carabinieri, arrestata 48enne

Cronaca Firenze
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Avrebbe trovato il portone di ingresso di casa chiuso con una catena e ha chiamato il 112; la donna, in stato di alterazione alcolica, è poi uscita e ha aggredito i militari

Una lite in ambito familiare è degenerata in aggressione ai carabinieri nella serata del 2 maggio 2026 in via del Bronzino. I militari del Nucleo Radiomobile sono intervenuti dopo la segnalazione di un uomo che, rientrando a casa, avrebbe trovato il portone d’ingresso bloccato con una catena, impedendogli l’accesso all’abitazione.

Durante gli accertamenti, una donna di 48 anni, di origini rumene, è uscita dall’immobile in evidente stato di alterazione dovuto all’assunzione di alcol. Secondo quanto ricostruito, avrebbe assunto un comportamento aggressivo, interferendo con l’attività dei militari e rivolgendo loro frasi offensive e minatorie.

La situazione è poi degenerata quando la donna avrebbe aggredito fisicamente una carabiniera, afferrandola per il braccio e spingendola. Nonostante la presenza del personale sanitario intervenuto sul posto, avrebbe proseguito nella condotta violenta, colpendo con un calcio un altro militare.

La 48enne è stata quindi bloccata e arrestata. Dopo una notte trascorsa in camera di sicurezza, nella mattinata del 4 maggio il Tribunale di Firenze ha convalidato l’arresto, disponendo per la donna la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria

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