Lite tra camerieri, chiusi due locali a Pisa

Cronaca Pisa
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La questura di Pisa ha deciso per la chiusura per quindici giorni di due locali di piazza delle Vettovaglie, nella zona si concentrano gli esercizi pubblici della movida più frequentati. Il provvedimento scaturisce dalla rissa del 23 aprile quando i camerieri dei due locali si scontrarono a colpi di bottiglie e tavolini. Volarono anche pugni e calci per una lite di occupazione di suolo pubblico.

La sospensione della licenza (ex articolo 100 del Tulps) è stata adottata per "la grave turbativa dell'ordine e della sicurezza pubblica". Il provvedimento, spiega la questura pisana, "può essere emesso anche quando nel pubblico esercizio si verificano disordini o episodi di violenza e nei casi più gravi o quando vi è reiterazione delle medesime condotte, può essere proposta al Sindaco, per il tramite del Prefetto, la revoca definitiva delle autorizzazioni commerciali".

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