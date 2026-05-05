Maltempo a Prato, allagamento sulla Statale 719: carreggiata chiusa e poi riaperta

Disagi alla viabilità a causa del maltempo a Prato, dove un allagamento ha imposto la chiusura temporanea della carreggiata sulla strada statale 719 "Prato-Pistoia", in direzione dell’innesto con la Ss 716, all’altezza del km 6.900.

Il provvedimento si è reso necessario per l’allagamento del piano viabile nel sottopasso di Pratilia. La circolazione è stata garantita attraverso la viabilità complanare sovrastante, mentre sul posto sono intervenute le squadre Anas e le forze dell’ordine per gestire l’emergenza e ripristinare le condizioni di sicurezza.

La carreggiata è stata riaperta dopo circa un’ora e 15 minuti, una volta risolte le criticità legate all’accumulo d’acqua.