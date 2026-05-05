Maltempo dopo l'incendio: ad Asciano ancora scuole chiuse, evacuate 150 persone

Anche domani, mercoledì 6 maggio, scuole chiuse ad Asciano, la frazione di San Giuliano Terme colpita dal violentissimo incendio del Monte Faeta ed evacuazione per alcune abitazioni poste nelle zone più in alto e a rischio del paese, per un totale di circa 150 persone. "È una decisione che si è resa necessaria alla luce dell’allerta arancione per rischio idrogeologico e idraulico al reticolo minore e temporali forti su tutto il comune di San Giuliano Terme che il bollettino meteo della Regione Toscana ha prorogato per tutta la notte e l’intera giornata di domani" ha spiegato il sindaco Matteo Cecchelli.

Piogge e temporali si stanno abbattendo in queste ore sulla Toscana. Già dalla giornata di ieri il codice era arancione per le zone tra le province di Pisa e Lucca coinvolte dal rogo, che ha reso più fragile la tenuta dei versanti e aumentato il rischio di dissesti conseguenti a precipitazioni intense come quelle previste. L'allerta è stata ora estesa a tutta la giornata di domani, mercoledì 6 maggio, mentre per il resto della Toscana sarà codice giallo.

Nel dettaglio, come spiegato in una nota del Comune, dopo l'ordinanza di chiusura delle scuole per la giornata di oggi, la scuola dell'infanzia e la primaria di Asciano resteranno chiuse anche domani. Già a metà pomeriggio è stata completata l’evacuazione di alcune abitazioni che si trovano nelle vie delle Casette, del Falcione, Valligiana, di Ragnaia e del Tommasone (in località Sugheraia).

Quasi tutte le famiglie che vivono nelle abitazioni evacuate hanno già lasciato autonomamente le proprie case e trovato ospitalità da parenti e amici. Coloro che, comunque, avessero bisogno di una sistemazione per la notte possono contattare il Coc (tel.050.819299, attivo h24) oppure recarsi direttamente alla palestra comunale di Ghezzano (via Sartori, 28) dove gli operatori della Croce Rossa hanno allestito le brandine per gli evacuati che avessero necessità di accoglienza per questa notte.