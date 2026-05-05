Maltempo in provincia di Firenze: cipresso cade su pieve a Scandicci, allagamenti a Castelfiorentino

Il maltempo che ha interessato oggi la Toscana si è abbattuto anche in provincia di Firenze, mentre è stata estesa l'allerta meteo: codice giallo in tutta la regione, confermato arancione nelle zone coinvolte dall'incendio del Monte Faeta. Dopo le forti precipitazioni che hanno provocato allagamenti a Massa e disagi alla viabilità di Prato, i vigili del fuoco sono impegnati dal primo pomeriggio in più interventi da Scandicci all'Empolese Valdelsa dove in mattinata, dalle segnalazioni di alcuni lettori, è stata avvistata una tromba d'aria nel cielo di Montelupo Fiorentino.

Cipresso caduto su Pieve a Scandicci, allagamenti a Castelfiorentino

Nel comune di Scandicci, in via San Quirichino, i vigili del fuoco sono intervenuti per il cedimento di un muro a pietre caduto sulla sede stradale e in via Pisana, per la messa in sicurezza di un sottogronda per il quale è stato richiesto l'intervento della polizia locale, per il transennamento in attesa del ripristino delle condizioni di sicurezza. Sempre a Scandicci una squadra, con autoscala e autogru, è intervenuta per la rimozione di un cipresso caduto in parte sul loggiato della Pieve di San Giuliano a Settimo: i vigili del fuoco hanno provveduto ad imbragare il cipresso sorretto dall'autogru per limitare i danni alla chiesa e alla messa in sicurezza delle parti rimaste danneggiate. La pieve rimane fruibile e non ci sono persone coinvolte.

Giunte ai vigili del fuoco anche alcune richieste per cantine allagate e danni da allagamento nel comune di Castelfiorentino, in particolare in viale Franklin Delano Roosvelt e in via Don Minzoni, a Firenze in via Mannelli dove sono state posizionate delle elettropompe e nel comune di Figline Valdarno in via della Resistenza, nei pressi della Rsa.

"L'importante rovescio che si è scaricato sul nostro Comune ha provocato alcuni allagamenti in carreggiata" scrive la sindaca di Castelfiorentino Francesca Giannì tramite la sua pagina Facebook. "Vi chiedo di prestare attenzione alla guida. Per segnalazioni puntuali, se necessario, come sempre siamo attivi con gli uffici comunali e le squadre di protezione civile".

L'allerta meteo

Dopo l'allerta emanata ieri, con l'intensificazione della perturbazione prevista anche per la giornata di domani, la sala operativa della protezione civile regionale ha emanato un codice giallo esteso a tutto il territorio regionale per rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore, fino alla mezzanotte di mercoledì 6 maggio. Il codice diventa arancione per le aree che includono i territori colpiti dal recente incendio sul Monte Faeta, tra le province di Lucca e Pisa, che ha reso più fragile la tenuta dei versanti ed aumentato il rischio di dissesti conseguenti a piogge intense come quelle previste. Codice giallo per rischio temporali forti e criticità idrogeologica e idraulica sul reticolo minore anche in tutti i comuni dell’Empolese-Valdelsa: l’avviso è stato prorogato per l’intera giornata di mercoledì 6 maggio.