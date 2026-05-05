"Mancano 5mila infermieri": il grido d'allarme di Forza Italia in Toscana

"In Toscana mancano, complessivamente, circa 5mila infermieri per garantire i servizi minimi. Nella sola Asl Toscana Centro, si è registrata una perdita di quasi 160 infermieri nell'ultimo anno, 800 si sono dimessi in tutta la regione. Sono numeri drammatici, illustrati dall'Ordine delle professioni infermieristiche. Urge accelerare le procedure di assunzione dalle graduatorie vigenti, per garantire la piena operatività dei servizi sanitari ed amministrativi, evitando il ricorso eccessivo a contratti interinali o a tempo determinato laddove siano presenti graduatorie per il tempo indeterminato ancora capienti". È quanto chiedono i consiglieri regionali di Forza Italia, Marco Stella e Jacopo Ferri.

"Tutte le Asl - evidenziano Stella e Ferri - attraversano una fase di pressione operativa che richiede un costante turnover del personale per sopperire a pensionamenti e necessità di potenziamento dei servizi. Le carenze di organico colpiscono anche le inaugurande Case di Comunità. Risultano attualmente vigenti e disponibili importanti graduatorie concorsuali, che rappresentano uno strumento immediato ed efficace per far fronte alle carenze di organico, valorizzando i candidati che hanno già superato con profitto le prove selettive. Il numero degli infermieri mancanti è così elevato che, una volta esaurite le graduatorie, le Asl dovrebbero fare il punto della situazione e indire eventuali nuovi concorsi per sopperire alle carenze di personale infermieristico".

Fonte: Ufficio stampa