Massa Carrara, maltempo: allagamenti e disagi nella provincia

Forti precipitazioni nella provincia di Massa Carrara, dove il maltempo delle ultime ore ha provocato allagamenti diffusi e diversi disagi alla circolazione, a seguito dell'allerta gialla per temporali.

Le principali criticità si registrano lungo il torrente Carrione, il cui livello è salito per effetto delle piogge continue. Nonostante l'aumento della portata, la situazione viene al momento definita sotto controllo e costantemente monitorata.

Disagi si sono verificati in più punti del territorio: diverse strade risultano allagate sia nel comune di Carrara sia in quello di Massa, rendendo difficoltosa la viabilità anche nelle zone costiere. Problemi si sono registrati inoltre alla stazione ferroviaria di Massa, dove il sottopasso è stato nuovamente invaso dall'acqua.

La protezione civile è impegnata in interventi e attività di sorveglianza sul territorio per gestire le criticità. Nonostante gli inconvenienti diffusi, al momento non risultano danni gravi.