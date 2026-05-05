Minori minacciati con coltello fuori da discoteca ad Arezzo: denunciati tre 16enni

Due minorenni sarebbero stati vittime di una tentata rapina aggravata nel centro storico, minacciati con un coltello
Due minorenni sarebbero stati vittime di una tentata rapina aggravata nel centro storico, minacciati con un coltello "puntato alla gola" per consegnare effetti personali, telefoni e denaro. Per l’episodio, avvenuto in una notte di inizio dicembre all’uscita di una discoteca, tre 16enni sono stati denunciati dai carabinieri.
Secondo la ricostruzione investigativa, i due ragazzi sarebbero stati seguiti e accerchiati dal gruppo, che avrebbe tentato di sottrarre portafogli, cellulare e una sigaretta elettronica. La reazione di una delle vittime, che è riuscita ad allertare il 112, ha fatto desistere gli aggressori, poi fuggiti.
Le indagini, condotte dai militari attraverso testimonianze, analisi dei sistemi di videosorveglianza e incrocio dei dati, hanno consentito di identificare i presunti responsabili. Nei confronti dei tre minorenni è stato ipotizzato il reato di tentata rapina aggravata in concorso e porto abusivo di arma da taglio.
Su disposizione del GIP del Tribunale per i Minorenni di Firenze, uno dei 16enni, già con precedenti, è stato sottoposto alla misura cautelare del collocamento in comunità.
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