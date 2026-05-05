Minori minacciati con coltello fuori da discoteca ad Arezzo: denunciati tre 16enni

Due minorenni sarebbero stati vittime di una tentata rapina aggravata nel centro storico, minacciati con un coltello "puntato alla gola" per consegnare effetti personali, telefoni e denaro. Per l’episodio, avvenuto in una notte di inizio dicembre all’uscita di una discoteca, tre 16enni sono stati denunciati dai carabinieri.

Secondo la ricostruzione investigativa, i due ragazzi sarebbero stati seguiti e accerchiati dal gruppo, che avrebbe tentato di sottrarre portafogli, cellulare e una sigaretta elettronica. La reazione di una delle vittime, che è riuscita ad allertare il 112, ha fatto desistere gli aggressori, poi fuggiti.

Le indagini, condotte dai militari attraverso testimonianze, analisi dei sistemi di videosorveglianza e incrocio dei dati, hanno consentito di identificare i presunti responsabili. Nei confronti dei tre minorenni è stato ipotizzato il reato di tentata rapina aggravata in concorso e porto abusivo di arma da taglio.

Su disposizione del GIP del Tribunale per i Minorenni di Firenze, uno dei 16enni, già con precedenti, è stato sottoposto alla misura cautelare del collocamento in comunità.