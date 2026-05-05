Misericordia di San Miniato Basso: Convocata l'assemblea degli iscritti

La Fraternita di Misericordia di San Miniato Basso Odv ha convocato per il giorno 11 maggio l'assemblea ordinaria degli iscritti. L'incontro si terrà nella sede della Fraternita in piazza Vincenzo Cuoco 9. La prima convocazione è fissata alle ore 19, mentre la seconda convocazione è prevista per le ore 21.

All'ordine del giorno figurano l'approvazione del bilancio dell’anno sociale 2025 e varie ed eventuali.

La Fraternita ricorda che, "a norma dell’art. 25 dello Statuto, ogni partecipante può essere portatore di due deleghe sottoscritte da altrettanti iscritti".

Il Governatore Alessandro Mancini invita tutti gli iscritti a "partecipare numerosi per portare, ciascuno, il proprio contributo alla crescita della Misericordia".

Fonte: Fraternita di Misericordia di San Miniato Basso ODV

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