A Montopoli nasce 'Nely Prestige', l'Atelier dell'auto di lusso

L'inaugurazione ufficiale sabato 9 maggio alla presenza della sindaca di Montopoli, Linda Vanni
Sabato 9 Maggio alle ore 17, in Via Niccolò Machiavelli 17 a Montopoli in Val d'Arno, si terrà l'inaugurazione ufficiale di Nely Prestige - L'Atelier dell'Automobile.
Fondato dall'imprenditrice Nely Sarghie, l'atelier si pone come punto di riferimento per la cura e la protezione estetica di supercar e vetture di pregio, offrendo servizi specializzati di Car Wrapping, PPF (pellicole protettive anti-sasso) e Detailing professionale.
Alla cerimonia del taglio del nastro sarà presente la Sindaca di Montopoli in Val d'Arno, Linda Vanni, a testimonianza dell'importanza di questo nuovo investimento nel tessuto economico locale.
Durante l'evento, gli ospiti potranno assistere a dimostrazioni dal vivo delle tecniche artigianali dell'atelier.
Fonte: Ufficio Stampa
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