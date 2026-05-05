A Montopoli nasce 'Nely Prestige', l'Atelier dell'auto di lusso

Attualità Montopoli in Val d'Arno
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L'inaugurazione ufficiale sabato 9 maggio alla presenza della sindaca di Montopoli, Linda Vanni

Sabato 9 Maggio alle ore 17, in Via Niccolò Machiavelli 17 a Montopoli in Val d'Arno, si terrà l'inaugurazione ufficiale di Nely Prestige - L'Atelier dell'Automobile.

Fondato dall'imprenditrice Nely Sarghie, l'atelier si pone come punto di riferimento per la cura e la protezione estetica di supercar e vetture di pregio, offrendo servizi specializzati di Car Wrapping, PPF (pellicole protettive anti-sasso) e Detailing professionale.

Nely Prestige Montopoli val d'Arno (1)

Nely Prestige Montopoli val d'Arno (1)

Nely Prestige Montopoli val d'Arno (2)

Nely Prestige Montopoli val d'Arno (2)

Nely Prestige Montopoli val d'Arno (3)

Nely Prestige Montopoli val d'Arno (3)

Nely Prestige Montopoli val d'Arno (1)

Alla cerimonia del taglio del nastro sarà presente la Sindaca di Montopoli in Val d'Arno, Linda Vanni, a testimonianza dell'importanza di questo nuovo investimento nel tessuto economico locale.

Durante l'evento, gli ospiti potranno assistere a dimostrazioni dal vivo delle tecniche artigianali dell'atelier.

Fonte: Ufficio Stampa

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