Parte il Viaggio della Memoria 2026 di ANED Firenze

Saranno quasi 300 tra studenti, insegnanti, amministratori e volontari a prendere parte al Viaggio della Memoria 2026 promosso dalla sezione fiorentina dell’ANED-Associazione Nazionale Ex Deportati nei campi nazisti, in collaborazione con numerose amministrazioni del territorio. “Viviamo in un tempo in cui la violenza, le guerre e la negazione dei diritti fondamentali tornano ad affacciarsi con drammatica evidenza nello scenario internazionale – afferma Lorenzo Tombelli, presidente ANED Firenze –. Per questo il Viaggio nei luoghi della deportazione non può essere considerato una semplice esperienza didattica, ma rappresenta un passaggio essenziale nella formazione civile delle giovani generazioni. Entrare nei campi di concentramento e sterminio significa confrontarsi con ciò che accade quando l’odio diventa sistema e quando l’indifferenza prende il sopravvento”. “È lì che si comprende davvero – il conclude Tombelli – quanto siano preziosi e non scontati la libertà, la democrazia e i principi antifascisti su cui si fonda la nostra Repubblica”. La partenza è prevista per giovedì 7 maggio, al termine di un percorso educativo sviluppato nei mesi precedenti nelle scuole coinvolte. La delegazione comprende quattro pullman di studenti delle scuole secondarie di primo grado e un ulteriore pullman realizzato in collaborazione con la Città Metropolitana di Firenze, con la partecipazione delle scuole secondarie di secondo grado. Sono 22 i comuni coinvolti: Firenze, Sesto Fiorentino, Calenzano, Scandicci, Campi Bisenzio, Bagno a Ripoli, Fiesole, Vaglia, Barberino Tavarnelle, San Casciano Val di Pesa, Signa, Greve in Chianti, Lastra a Signa, Impruneta, Pelago, Rufina, Pontassieve, Dicomano, San Godenzo, Londa, Scarperia e San Piero, Barberino di Mugello.

Il programma del Viaggio si articolerà in cinque giornate di visita e approfondimento: venerdì 8 maggio il campo di Dachau; sabato 9 maggio il sottocampo di Ebensee, noto come “tomba dei toscani”, il Castello di Hartheim – luogo simbolo del programma nazista di eutanasia – e il campo di Mauthausen; domenica 10 maggio la partecipazione alla cerimonia internazionale per la liberazione del campo di Mauthausen; lunedì 11 maggio la conclusione del percorso con la visita alla Risiera di San Sabba a Trieste.

Ad accompagnare la delegazione saranno i volontari della sezione ANED di Firenze, il presidente Lorenzo Tombelli, insieme ai consiglieri Laura Giolli, Carla Brotini, Alessio Ducci, Niccolò Cappelli, Emma Bertini, Riccardo Pierini, Giulia Romagnoli, Tiziano Lanzini, Luigi Dionisio, Paola Caridi, Tamara Tagliaferri. Sarà inoltre presente Matteo Mazzoni, in rappresentanza dell’Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell’Età contemporanea.

Fonte: ANED Firenze