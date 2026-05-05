A Petrazzi l'esposizione canina nazionale nella villa che ospitò Garibaldi

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Domenica 10 maggio a Castelfiorentino l'evento promosso da Arci Caccia tra gare di bellezza, visite alla dimora storica che ospitò l'"eroe dei die mondi' nell'agosto 1867

Un appuntamento imperdibile per tutti i cinofili, ma anche un’opportunità per visitare l’antica dimora che ospitò l’”eroe dei due mondi” nell’agosto 1867. Domenica 10 maggio è in programma nella frazione di Petrazzi (Castelfiorentino) una “Esposizione nazionale canina di bellezza”, aperta a tutte le razze, anche cani non di razza e giovani presentatori. La manifestazione, che è promossa da Arci Caccia Toscana si svolgerà all’interno del Parco della Villa che accolse Giuseppe Garibaldi, con possibilità di visitare le stanze che grazie alla cura e alla passione dei proprietari hanno conservato intatta l’atmosfera dell’epoca.

Il ritrovo è previsto alle 8.30 per espletare le formalità di iscrizione. Potranno partecipare tutte le razze, con o senza certificato (obbligatoria Tessera Arci Caccia, che sarà possibile fare anche in loco), suddivise nella classi in gara: esordienti (4-7 mesi), giovani (8-11 mesi), intermedia (12-17 mesi), (oltre 18 mesi), veterani (oltre 7 anni), campioni (solo Arci Caccia), Gruppi e Coppie. L’esposizione con i giudizi è prevista alle 10.30 circa (fino a esaurimento). Garantito il servizio veterinario. Ci sarà anche la possibilità di pranzare sull’aia e alle 15.00 sono previsti i “raggruppamenti e Best in show” (info expo: Giampaolo 345.5057128)

In contemporanea, a partire dalle ore 10.00 (fino alle 12.00, più il pomeriggio dalle 14.00 alle 18.00) si potrà visitare con un piccolo contributo gli interni suggestivi della Villa, con i due saloni e la “cameradove dormì Garibaldi (c’è ancora il letto originale) e le stanze impreziosite da arredi, quadri, stampe e documenti (tra cui una lettera di Garibaldi dove ringraziava gli “amici di Castelfiorentino”). La Villa, di proprietà di Leonardo Fabiani, fa parte dell’asociazione “Case della Memoria” e nel 2019 è stata visitata anche dalla pronipote dell’”eroe dei due mondi”, Annita Garibaldi Jallet. Consigliata la prenotazione tramite mail (casamemoriagaribaldi@gmail.com) oppure con un semplice messaggio Whatsapp al 333.4779163

La manifestazione di domenica gode del patrocinio del Comune di Castelfiorentino

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio Stampa

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