Pisa corre per la ricerca: torna la 'Run for AIRC'

Pisa corre di nuovo per la ricerca. Dopo il grande successo dello scorso anno, che ha visto la città rispondere con entusiasmo e partecipazione, RUN FOR AIRC torna domenica 17 maggio a colorare le strade della città toscana. La manifestazione ludico motoria non competitiva, organizzata da Fondazione AIRC - Comitato Toscana in collaborazione con Pisa Road Runners Club A.S.D., sotto l’egida a dell’ente di promozione sportiva UISP (Unione Italiana Sport per Tutti), e promossa insieme al Comune di Pisa, all’Opera della Primaziale Pisana e all’Esercito, conferma così il suo radicamento sul territorio con la seconda edizione. Le iscrizioni sono già aperte online su Run for AIRC Pisa | ENDU mentre sabato 16 e domenica 17 maggio sarà possibile registrarsi anche al Village Expo.

I partecipanti possono scegliere di cimentarsi su due distanze di 5 o 10 chilometri, da percorrere al proprio ritmo, di corsa o camminando. La partenza è prevista per le ore 10 da Piazza del Duomo. Il cuore storico e culturale di Pisa, nonché patrimonio mondiale dell’Unesco, ospiterà anche l’arrivo. L’itinerario si snoda all’interno della città, un circuito ideale sia per gli sportivi sia per chi desidera trascorrere una mattinata di divertimento all’aria aperta sostenendo, passo dopo passo, la missione di AIRC. Indossando la maglietta RUN FOR AIRC, realizzata grazie all’apporto del partner dell’Evento Mario Luca Giusti Synthetic Crystal, per tutta la giornata di domenica sarà possibile accedere gratuitamente ad alcuni luoghi culturali come Palazzo Blu e Scuola Normale Superiore.

RUN FOR AIRC PISA non è una semplice corsa, ma un’iniziativa corale che unisce sport, piacere della condivisione, valorizzazione del patrimonio culturale e sostegno concreto alla ricerca oncologica. L’iniziativa contribuisce infatti a raccogliere fondi per 5.000 ricercatrici e ricercatori al lavoro su progetti innovativi per la prevenzione, la diagnosi e la cura del cancro. Partecipare significa trasformare l’impegno sportivo in un gesto di solidarietà che corre veloce verso il futuro della ricerca. Un evento di grande richiamo sul territorio, che ha già ricevuto i patrocini del Comune di Pisa, della Regione Toscana, dell’Opera della Primaziale Pisana, dell’Esercito e dell’Università di Pisa. Fondamentale anche la collaborazione di Pisa Road Runners Club e UISP.

“Siamo molto soddisfatti di essere qui oggi a presentare la seconda edizione pisana della RUN FOR AIRC. La nostra città si conferma protagonista di eventi sportivi di alto livello, capaci di generare ricadute positive anche in ambiti fondamentali come quello della solidarietà. Per noi sport e aggregazione rappresentano un binomio straordinario per promuovere la cultura del dono e della partecipazione alla vita della comunità – spiega Frida Scarpa, Assessore allo Sport del Comune di Pisa -. Desidero ringraziare tutti i partner che hanno reso possibile questa iniziativa e, in particolare, l’Associazione Amico Cuore, che garantisce la cardioprotezione lungo tutto il percorso grazie al coinvolgimento dei propri volontari e dei dispositivi dedicati. Rivolgo infine un appello alla cittadinanza: partecipare numerosi a questa iniziativa significa compiere un gesto semplice ma di grande valore. La ricerca deve andare avanti e ciascuno di noi può esserne parte attiva. Dimostriamo, ancora una volta, che Pisa è una comunità unita, pronta a spendersi a sostegno delle ricercatrici e dei ricercatori di Fondazione AIRC impegnati a rendere il cancro sempre più curabile.”

“Correre insieme, fianco a fianco, intorno ai simboli più alti della nostra città, non è solo un gesto sportivo” interviene il Presidente dell’Opera della Primaziale Pisana Andrea Maestrelli “è un atto collettivo di consapevolezza e di responsabilità. L'AIRC rappresenta da decenni un presidio fondamentale nella ricerca oncologica e iniziative come questa ne portano il messaggio nelle strade, nei quartieri, vicino alle persone. Come Opera della Primaziale, custode di monumenti che da secoli testimoniano la capacità dell'uomo di costruire grandi cose quando lavora insieme, non potevamo che abbracciare con entusiasmo questa iniziativa”.

“Voglio ringraziare a nome di tutto il Comitato Toscana il Comune di Pisa e le Istituzioni del territorio che in modo corale hanno voluto partecipare alla seconda edizione della nostra iniziativa. Un appuntamento che lo scorso anno è stato accolto con grande entusiasmo dai cittadini di Pisa – sottolinea Cornelia Laino Mori, Consigliera Comitato Toscana di Fondazione AIRC -. RUN FOR AIRC PISA ha un duplice obiettivo: raccogliere fondi per sostenere il lavoro dei nostri scienziati e insieme promuovere i temi della prevenzione sensibilizzando i partecipanti sull’importanza di adottare comportamenti salutari per mantenersi in forma e ridurre il rischio di cancro. Ma è anche l’occasione per vivere una giornata all’aria aperta andando alla scoperta dello straordinario patrimonio culturale e artistico di questa splendida città”.

“Il mio percorso di crescita professionale è stato fortemente influenzato dal supporto di AIRC. Ho conosciuto la Fondazione già durante i miei studi universitari e oggi, grazie al suo sostegno, posso sviluppare un progetto innovativo sul tumore del polmone avanzato, con l’obiettivo di individuare terapie più efficaci e personalizzate per migliorare la qualità di vita e la prognosi dei pazienti - racconta la Dottoressa Maria Giovanna Mastromarino, Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana -. Eventi come questo ci permettono di portare avanti con continuità il nostro lavoro. Per questo desidero ringraziare tutte le persone che domenica parteciperanno alla RUN FOR AIRC: un appuntamento che ci ricorda che tutti noi possiamo fare la nostra parte per mantenerci in salute adottando comportamenti salutari come non fumare, fare attività fisica, scegliere un’alimentazione equilibrata in linea con la dieta mediterranea e aderire alle vaccinazioni e agli screening di diagnosi precoce raccomandati”.

“Siamo orgogliosi di sostenere per la seconda edizione un’iniziativa così importante che unisce sport, solidarietà e impegno concreto verso un futuro migliore. Crediamo fortemente nell’importanza della ricerca scientifica e partecipare a questo evento significa contribuire attivamente a una causa che riguarda tutti noi.”, ribadisce Mario Luca Giusti, partner dell’Evento.

Sportivi e appassionati possono iscriversi a RUN FOR AIRC PISA online su Run for AIRC Pisa | ENDU. Sarà inoltre possibile registrarsi, e ritirare la maglietta ufficiale, al Village Expo sabato 16 maggio (dalle 8 alle 18) e domenica 17 maggio (dalle 8 alle 10). La quota di iscrizione è di 12 euro a persona, per i minorenni la partecipazione è vincolata alla liberatoria. é possibile iscriversi alla manifestazione anche in squadra, chiamando a raccolta il maggior numero di amici. Ai tre gruppi più numerosi sarà consegnato uno speciale riconoscimento, per premiare l’entusiasmo e la partecipazione condivisa. Tutti gli iscritti, fino a esaurimento scorte, riceveranno il pacco gara con la t-shirt ufficiale RUN FOR AIRC 2026.

L’Esercito Italiano, rappresentato dal Comando Militare Esercito Toscana, nella piena condivisione della finalità benefica e solidale che si prefigge Fondazione AIRC, sarà presente nei giorni 16 e 17 maggio 2026 in piazza dei Miracoli a Pisa, al Village Expo della manifestazione ludico motoria non competitiva, RUN FOR. In tale contesto l’Esercito, sarà a disposizione del pubblico partecipante presso un Info Point di Forza Armata, nell’ambito dell’Expo Village, in cui il personale qualificato del reggimento Logistico Folgore fornirà informazioni ai visitatori interessati sui concorsi per l’arruolamento nell’Esercito per tutti i profili professionali di interesse: Ufficiale presso l’Accademia Militare di Modena, Allievo Maresciallo e Volontario in Ferma Iniziale (VFI), il cui concorso è tuttora aperto. Presso lo stand saranno anche illustrati, mediante filmati, le attività che svolge l’Esercito in addestramen

to, in operazioni sul territorio nazionale e all’estero e durante gli interventi in emergenza per pubbliche calamità.

Inoltre, l’Esercito parteciperà alla corsa non competitiva sui due percorsi di 5 e 10 chilometri con il proprio personale militare e civile appartenente alle unità di stanza nella regione Toscana, impiegando anche i suoi paracadutisti del reggimento Logistico Folgore, in supporto agli organizzatori dell’AIRC, lungo i percorsi prestabiliti per garantire il corretto passaggio degli atleti.

A cornice dell’evento, in Piazza del Duomo, all’arrivo della manifestazione, il pubblico partecipante all’evento sarà omaggiato dal personale dell’Esercito con la cioccolata militare, vera memoria storica di nicchia alimentare che ha accompagnato intere generazioni di soldati italiani e che dal 1937 è parte integrante della “razione k” utilizzata dalle unità della Forza Armata in attività operative, offerta dal Licenziatario dei prodotti a marchio Esercito, Fabbriche Toscane s.r.l.

Fondazione AIRC ringrazia Regione Toscana, Comune di Pisa, Esercito, Università di Pisa, Opera della Primaziale Pisana per il patrocinio, Mario Luca Giusti Synthetic Crystal per la fornitura delle t‑shirt ufficiali, Pisa Road Runners Club e UISP per la preziosa collaborazione tecnico – sportiva, e le Farmacie Comunali che sostengono l’iniziativa attraverso un’attività di promozione rivolta alla cittadinanza all’interno delle loro sedi. Per il sostegno alla missione si ringraziano: A.L.Sol, Amico Cuore Toscana ODV, Associazione degli Amici di Pisa, Associazione i Cavalieri, Associazione Radio Il Falco, Clinica Esculapio, Conad Persone Oltre le cose, FMAllestimenti, Forti Holding, Grand Hotel Duomo Pisa, Guardie di Città, Ordine di Malta, Palazzo Blu, Pubblica Assistenza di Pisa e Pubblica Assistenza di Cascina, Radio Bruno, Ristoro Pecorino, Rotary Club Pisa Galilei, Scuola Normale Superiore Pisa, Sistema Museale di Ateneo dell’Università di Pisa (Orto e Museo Botanico), SocialWave, Uliveto, Vigili del Fuoco di Pisa. Fondazione AIRC ringrazia infine l’Esercito Italiano, rappresentato dal Comando Militare Esercito Toscana.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa