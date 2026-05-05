Pisa ospita la prima edizione del Purpose Forum

Il ruolo delle imprese e delle organizzazioni non profit nella costruzione del bene comune è il tema al centro della prima edizione del Purpose Forum, in programma a Pisa giovedì 7 e venerdì 8 maggio. L’iniziativa, promossa dal Purpose Lab dell’Istituto di Management della Scuola Superiore Sant’Anna, in collaborazione con l’azienda spin-off Lab11, ha l’obiettivo di approfondire il tema del Purpose nel contesto italiano e stimolare un confronto aperto tra mondo accademico, imprese, istituzioni e organizzazioni della società civile. Il Purpose è la ragione d’essere, il motivo fondamentale per cui un’azienda esiste: una sorta di bussola etica che va oltre il profitto e guida le decisioni, creando un impatto positivo sulla società.

Il Forum, che avrà cadenza biennale, intende inoltre contribuire a monitorare il grado di maturità e di “salute” del sistema italiano rispetto alla diffusione e all’integrazione del Purpose nel tessuto economico e sociale del Paese.

“L’iniziativa nasce con l’obiettivo di condividere riflessioni, pratiche, bisogni e prospettive di accademici, manager e policy maker sui temi del Purpose, con particolare attenzione al ruolo delle imprese, ma anche delle organizzazioni non profit, nella costruzione del bene comune” dichiara Andrea Piccaluga, docente della Scuola Sant’Anna e promotore del Purpose Forum.

Il programma del Purpose Forum

Il programma si articola in due giornate con format e pubblici differenti. Il Forum inizia giovedì 7 maggio alle ore 17 presso la sede di Santa Croce in Fossabanda della Scuola Superiore Sant’Anna con una sessione dedicata soprattutto a giovani, associazioni e start-up, con uno stile più informale, orientato alla condivisione laboratoriale, al confronto e al networking.

La giornata di venerdì 8 maggio si sviluppa su due momenti: la mattina a partire dalle ore 9,15 presso l’Auditorium dell’Opera Primaziale del Duomo con la sessione ‘Le persone del Purpose’ che prevede una tavola rotonda con la partecipazione di accademici, manager e imprenditori.

Nel pomeriggio di venerdì 8, dalle ore 14,30, presso l’Aula Magna della Scuola Sant’Anna, una nuova tavola rotonda su ‘Le imprese guidate da un Purpose’.

Accanto ai promotori, l’iniziativa vede infatti la collaborazione di diverse organizzazioni e imprese, tra cui Oikos Mediterraneo, NEXT – Nuova Economia per Tutti, Todisco Group, Economy of Francesco, Ricca IT, Banca Popolare di Lajatico, 3Bee, Nativa e SIMA – Società Italiana di Management, AIPEC, Fondazione Luca Cavallini ETS, Cassa di Risparmio di Volterra.

Il Forum si rivolge in particolare a persone che lavorano nelle imprese, policy maker, docenti e studenti, con l’intento di creare uno spazio stabile di discussione sulle trasformazioni organizzative e culturali necessarie per rendere il Purpose una leva concreta di impatto economico e sociale

Fonte: Scuola Superiore Sant'Anna

Notizie correlate