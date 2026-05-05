Sport e solidarietà, torna a Pontedera la "Camminata del Sorriso"

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Il 9 maggio tre percorsi in città per sensibilizzare sulla sindrome di Williams. In programma anche intrattenimento per i più piccoli

Sabato prossimo, 9 maggio, quarta edizione della "Camminata del Sorriso", con partenza dal centro sportivo Bellaria dalle ore 15 e vari percorsi (di 3, 4 e 7 chilometri, quasi tutti sulle arginature) che si snoderanno nel territorio cittadino. Lo scopo è quello di stare assieme in maniera divertente, fare movimento e al tempo stesso sensibilizzare sulla sindrome di Williams.

Partecipazione gratuita e iscrizione sul posto, con la possibilità per i partecipanti di fare donazioni libere, che saranno destinate all'ospedale pediatrico Meyer e all'associazione Persone Williams Italia. Sarà distribuito materiale omaggio e non mancheranno momenti di intrattenimento e tante sorprese per i bambini.

"Questa iniziativa non è soltanto un evento simbolico", spiega l'organizzatore Federico Peporini, "Ma rappresenta un momento concreto di unione, partecipazione, responsabilità collettiva. La Camminata del Sorriso nasce con un obiettivo chiaro: sensibilizzare la comunità sull'importanza del sostegno ai bambini affetti da sindromi e alle loro famiglie, troppo spesso lasciate da sole ad affrontare percorsi complessi e delicati".

Quest'anno, oltre all'incontro di Pet Therapy e a vari intrattenimenti per i più piccoli (bolle di sapone e palloncini rigorosamente ecologici) e alla distribuzione di pacchi gara per tutti i partecipanti (offerti da Unicoop Firenze sezione soci Valdera), anche l'estrazione di tre buoni per libri per bambini.

"Ci saranno anche laboratori e letture, a cura della cooperativa Arnera, che metterà a disposizione i propri operatori", aggiunge Peporini. "L'ambizione è quella di crescere di anno in anno fino a diventare punto di riferimento che genera consapevolezza e promuove inclusione. Non si tratta solo di partecipare ad una camminata ma esserci, tendere una mano, dimostrare che una comunità unita può davvero fare la differenza, portando speranza, sorrisi e voglia di costruire qualcosa di grande".

L'iniziativa ha il patrocinio del Comune di Pontedera, con la vicesindaca Carla Cocilova e gli assessori Francesco Mori e Mattia Belli che hanno sottolineato proprio l'importanza di una iniziativa che moltiplica il valore dell'impegno e rende bene l'idea di sostegno e coesione dell'intera comunità locale.

Fonte: Comune di Pontedera - Ufficio stampa

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