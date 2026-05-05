Proseguono i controlli nel Mugello: 109 moto fermate, 16 violazioni

Sicurezza stradale, sui Passi della Colla e della Sambuca il 3 maggio sono stati condotti controlli interforze da parte della Polizia locale Unione Mugello e della Polizia locale della Città Metropolitana di Firenze, rispettivamente con 8 e 4 operatori impiegati.

Nei 4 posti controllo posizionati sulla SP 302 in loc. Madonna dei tre Fiumi e sulla SP 477 in loc. Quadalto, su entrambe le direzioni di marcia, sono state fermate 109 moto. Sedici le violazioni accertate: 2 per omessa revisione, 1 per alterazione o non funzionamento dei dispositivi del veicolo, 6 per assenza documenti al seguito e 7 per velocità non adeguata.

Fonte: Unione Comuni Mugello