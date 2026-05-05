'Proteggere il territorio, proteggere la comunità', l'evento a San Miniato Basso

In un contesto segnato da una crescente esposizione ai fenomeni estremi e da una fragilità territoriale sempre più evidente, diventa centrale promuovere momenti di confronto pubblico sui temi della prevenzione e della gestione del rischio idrogeologico. Le caratteristiche geomorfologiche del territorio di San Miniato, il sistema collinare soggetto a instabilità dei versanti e la pianura dell’Arno esposta al rischio idraulico, richiedono infatti un approccio integrato che metta in relazione conoscenza scientifica, pianificazione e responsabilità collettiva.

Negli ultimi anni, anche il territorio comunale è stato interessato da eventi meteorologici intensi che hanno provocato frane, smottamenti e criticità diffuse, evidenziando la necessità di rafforzare le politiche di prevenzione e di adattamento ai cambiamenti climatici, anche attraverso opere di investimento e riprogettazione condivisa, in sinergia con altri enti, come quello Regionale e Nazionale.

Su questi temi si terrà sabato 9 maggio 2026, presso la Sala Bertini di San Miniato Basso, l’iniziativa pubblica dal titolo “Proteggere il territorio, proteggere la comunità. Dalla conoscenza alla prevenzione”, promossa con l’obiettivo di stimolare una riflessione condivisa tra esperti, istituzioni e cittadinanza.

La mattinata si aprirà alle ore 9.30 con i saluti istituzionali e l’introduzione ai lavori. A seguire, alle ore 10.00, il Prof. Eros Aiello, docente di Geotecnica presso il CGT dell’Università di Siena, approfondirà il tema della fragilità del territorio di San Miniato, con particolare riferimento ai fenomeni franosi e al rischio idraulico.

Alle ore 10.45 interverrà l’Arch. Andrea Meli, architetto paesaggista dello Studio Inland di Firenze, con una riflessione sul ruolo della progettazione del paesaggio nei processi di cambiamento e adattamento.

L’iniziativa proseguirà dalle ore 11 circa con un ampio spazio dedicato al dibattito pubblico, durante il quale cittadini e partecipanti potranno intervenire con domande e contributi.

L’incontro rappresenta un’importante occasione per approfondire temi di grande attualità e per rafforzare una cultura della prevenzione, nella consapevolezza che la tutela del territorio è una responsabilità condivisa che coinvolge istituzioni, tecnici e comunità locali.

Filo Rosso - San Miniato

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