Rapine e rapine di collane d'oro nel centro di Firenze, due arresti. Tre episodi nel 2024

Svolta nelle indagini sui furti con strappo di monili nel centro cittadino: la Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo marocchino di 35 anni e di una giovane italiana di 21 anni, ritenuti responsabili di rapine e furti di collane d’oro.

L’attività investigativa della Squadra Mobile, coordinata dalla Procura della Repubblica di Firenze, si è basata anche sull’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, consentendo di collegare la coppia ad almeno tre episodi avvenuti nel 2024.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, nell’aprile 2024 i due avrebbero "strappato" una collana dal collo di una turista straniera. A maggio avrebbero tentato di sottrarre con violenza monili a due turiste, senza riuscirci per la loro reazione. Ad agosto, infine, avrebbero derubato un’anziana, portando via una collana e due ciondoli.

Il provvedimento è stato emesso dal G.I.P. del Tribunale di Firenze.

Notizie correlate