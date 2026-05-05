Rave in una cava dismessa in Alto Mugello, tre persone rinviate a giudizio

Sono stati rinviati a giudizio tre giovani, individuati come organizzatori del rave party organizzato nel marzo 2025 in una cava dismessa a Palazzuolo sul Senio. L'inizio del processo è stato fissato dal gip del tribunale di Firenze il prossimo 20 novembre per tre persone sui trent'anni, residenti in Emilia Romagna, accusate di invasione di "terreni con pericolo per la salute o l'incolumità pubblica". In base al decreto del governo Meloni del 2022, poi tradotto in legge, rischiano una condanna fino a 6 anni e una multa da 1000 a 10mila euro. All'evento parteciparono centinaia di persone: 440 quelle identificate dalle forze dell'ordine, con la denuncia dei tre giovani.

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