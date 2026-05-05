Sanità, bilancio toscano approvato dal ministero: la soddisfazione di Giani

Il Comitato permanente per la verifica dell’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (Comitato LEA), istituito presso il Ministero della salute, ha verificato, approvandolo, il bilancio 2025 della Toscana.

"Il Ministero della Salute ha approvato i documenti e i giustificativi economici e finanziari del bilancio regionale", ha detto il presidente Eugenio Giani. "Si tratta della diretta conseguenza della delibera di 282 milioni che abbiamo approvato per compensare i maggiori servizi offerti attraverso i contributi della Regione Toscana nel bilancio 2025".

"Esprimo pertanto grande soddisfazione per i brillanti risultati della sanità toscana, tra le migliori del Paese", ha concluso Giani. "Anche per il 2025 il Ministero competente ha così ufficialmente ha approvato e vidimato il nostro bilancio della sanità, come avviene tradizionalmente dopo il 30 di aprile di ogni anno".

Fonte: Regione Toscana - ufficio stampa

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