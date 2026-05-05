Sicurezza cibernetica, accordo tra Polizia Postale e Plures S.p.A.

Stamattina, il Dirigente del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica per la Toscana, Eva Claudia Cosentino, e il Presidente di Plures S.p.A., Lorenzo Perra, hanno siglato il Protocollo d’intesa per la prevenzione e il contrasto dei crimini informatici, attraverso procedure condivise, scambio di informazioni e incontri formativi.

Plures S.p.A., multiutility pubblica attiva nei settori ambiente, energia e ciclo idrico, gestisce dati ritenuti "critici", che richiedono elevati standard di sicurezza per prevenire attacchi informatici. Il Protocollo rappresenta un modello di "sicurezza partecipata", volto a evitare interruzioni dei servizi pubblici e sottrazioni indebite di informazioni, contribuendo anche al contenimento dei costi operativi.

Nel contesto di minacce digitali sempre più sofisticate, la rapidità e l’aggiornamento del flusso informativo risultano strumenti essenziali per strategie efficaci di prevenzione e contrasto. La Polizia Postale, tramite il CNAIPIC e i Centri Operativi territoriali, svolge un ruolo centrale nella protezione delle infrastrutture critiche, grazie a tecnologie avanzate e personale specializzato nel cybercrime.

Alla firma era presente il Questore di Firenze, Fausto Lamparelli, che ha dichiarato: "Il protocollo siglato oggi [...] conferma il consolidato impegno della Polizia di Stato nella tutela dei sistemi informativi di interesse pubblico [...] un nuovo esempio di sicurezza partecipata".

Ha aggiunto Eva Claudia Cosentino: "Nel contesto di una rapida evoluzione delle minacce digitali [...] è imprescindibile tutelare la sicurezza cibernetica [...] prevedendo interventi immediati in caso di attacchi", sottolineando come l’accordo rientri nella "mission" della Polizia Postale di rafforzare la sicurezza e lo scambio informativo.

Il presidente Lorenzo Perra ha evidenziato: "L'attenzione di Plures per la sicurezza informatica e digitale è sempre più alta [...] la firma di questo Protocollo ci permette di rafforzare prevenzione e capacità di intervento" grazie alla collaborazione con le istituzioni.

Fonte: Ufficio Stampa