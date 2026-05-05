Sperona l’auto dell’ex e la aggredisce: arrestato 43enne per stalking nel Pisano

Cronaca Buti
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Un 43enne arrestato per stalking e lesioni: sperona l’auto dell’ex convivente e la aggredisce, domiciliari con braccialetto elettronico

Un inseguimento stradale culminato in un’aggressione ha portato all’arresto di un uomo di 43 anni, accusato di atti persecutori e lesioni personali aggravate nei confronti dell’ex convivente.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l’episodio si è verificato nel pomeriggio del 30 aprile, quando l’uomo avrebbe dato vita a una pericolosa corsa in auto, inseguendo la vittima che viaggiava con il nuovo partner. Durante l’azione avrebbe speronato volontariamente il veicolo della donna, costringendola a fermarsi.

L’aggressione è poi proseguita con un attacco diretto: il 43enne avrebbe raggiunto l’auto e colpito la donna attraverso il finestrino. Determinanti per le indagini i rilievi sui mezzi e un video registrato dalla vittima durante le fasi più concitate.

L’uomo è stato arrestato in flagranza differita dai carabinieri e posto agli arresti domiciliari su disposizione della Procura di Pisa. Il 2 maggio il giudice ha convalidato l’arresto, confermando la misura con applicazione del braccialetto elettronico

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