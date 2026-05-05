Truffe agli anziani, ciclo di incontri a Cerreto Guidi

Il tema della prevenzione alle truffe è al centro di un ciclo di incontri organizzato a Cerreto Guidi, dall’Amministrazione comunale, in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri, lo Spi Cgil Empolese Bruno Trentin e l’Auser di Cerreto Guidi.

Gli incontri sono aperti a tutti i cittadini e sono gratuiti. L’obiettivo è quello di spiegare quali comportamenti e precauzioni adottare per difendersi dai reati e come allertare le Forze dell'ordine. Le truffe sono infatti in aumento e spesso colpiscono le persone più fragili e vulnerabili. Con questi incontri si vogliono fornire suggerimenti e consigli per riconoscere le truffe e potersi difendere.

Il ciclo “Attenti alle truffe” prenderà il via Mercoledì 13 maggio alle ore 17,30 al Circolo Arci di Cerreto Guidi e proseguirà nello stesso orario il 20 maggio al Circolo Arci di Lazzeretto, il 27 maggio al Circolo ACSI di Stabbia, il 3 giugno al Circolo Arci di Gavena e il 10 giugno al Centro Don Lido Marini di Bassa

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio Stampa