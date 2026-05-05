UGL Toscana a Pisa: convegno su lavoro e nuovi linguaggi per la rappresentanza sindacale

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Mercoledì 6 maggio, a Pisa presso la Sala delle Baleari in Piazza XX Settembre, si terrà un convegno organizzato da UGL Toscana. L'incontro, in programma a partire dalle ore 14, sarà dedicato al tema 'Connettere il Valore. Nuovi linguaggi per la tutela e la rappresentanza dei lavoratori'.

All'evento interverranno, tra gli altri, Francesco Paolo Capone, Segretario Generale della UGL, Giuseppe Dominici, Segretario confederale regionale UGL Toscana, e Marco Cecchi, rappresentante confederale UGL Pisa, insieme ad alcuni segretari nazionali di categoria.

Sono stati invitati a partecipare anche esponenti delle istituzioni politiche locali, regionali e nazionali. La relazione principale sarà affidata a Davide Peli, coordinatore del progetto 'UGL Next'.

Fonte: Ugl ToscanA

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