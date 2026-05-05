Una delegazione da Le Canarie 'a scuola di lettura' alla 'Carducci' di Fucecchio

La scuola “Carducci” di Fucecchio ha ricevuto in visita una delegazione proveniente da Le Canarie, venuta nella città per scoprire e conoscere le attività dell’istituto sulla lettura. Il gruppo era guidato dalla coordinatrice scientifica prof.ssa Elena Falaschi del progetto Leggere: Forte! Ad alta voce fa crescere l'intelligenza, al quale la scuola aderisce fin dalla nascita, “un'iniziativa della Regione Toscana che ha lo scopo di favorire il successo dei percorsi scolastici e di vita dei bambini e dei ragazzi tramite gli effetti che la pratica della lettura ad alta voce produce.” Accolti dalla preside dell’IC Fucecchio prof.ssa Angela Surace, i docenti spagnoli hanno assistito ad alcune performance degli alunni e delle alunne della IV C “Carducci”.

Molto apprezzato, il book talk nel quale gli studenti si sono avvicendati nella presentazione dei libri da loro letti seguendo la pratica dell’ one pager, strumento di una sola pagina nel quale sintetizzare in modo visivo o testuale la trama, la frase preferita, il messaggio recepito ed una breve valutazione. Sono stati illustrati anche i vari momenti dedicati alla lettura, da quella giornaliera ad alta voce da parte dell’insegnante a quella individuale da parte dei bambini durante la quale si sospendono le lezioni e gli stessi leggono un libro da loro portato per 15 minuti e per 5 ne riferiscono ad un compagno il contenuto. Graditi anche alcuni strumenti come il lettometro, cartellone nel quale segnare i libri letti, ed il muro della lettura i cui “mattoni” sono rappresentati dalle copertine dei libri ascoltati. I docenti spagnoli hanno condiviso con quelli fucecchiesi l’importanza della lettura a voce alta, non solo come promotrice di competenze linguistiche, ma anche emotive e logiche oltre che fonte di motivazione per lo sviluppo di una passione verso la lettura personale.

La visita si è conclusa con una gradita sorpresa: la presenza della sindaca di Fucecchio Emma Donnini che ha ribadito l’attenzione del nostro comune alla lettura da tanti anni.

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