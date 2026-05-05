Use Computer Gross, al PalaSammontana il match point con Porto Recanati

E’ la sera del match-point. Dopo l’impresa di sabato scorso a Porto Recanati, l’Use Computer Gross ci riprova davanti al proprio pubblico. Appuntamento mercoledì alle 21 al pala Sammontana (Zanzarella di Rapolano e Pampaoloni di Terranuova) per la partita che potrebbe aprire ai biancorossi la porta della semifinale. Bene dire subito che non sarà facile sia perché nei playoff ogni partita ha la sua storia, sia perché i marchigiani non sono arrivati primi per caso, sia perché ora c’è da dare la stoccata decisiva ma la voglia della squadra e dell’ambiente di fare questo passo in avanti nel tabellone è tanta.

E’ una di quelle serate nelle quali anche il pubblico sarà decisivo ed è facile immaginare un pala Sammontana pieno (il biglietto costa appena 1 euro) per sostenere la squadra e far valere, come spesso accaduto in passato, il fattore campo. Sarà una sfida lunga e difficile che, alla fine, potrebbe regalare la gioia di tornare in semifinale due stagioni dopo.

Per chi non può essere al palazzetto, la gara sarà trasmessa in diretta streaming sul canale youtube ‘use basket tv’.

Fonte: Use Basket - Ufficio stampa

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