Use Rosa Scotti, coach Cioni: "Una delle più grosse soddisfazioni della mia carriera"

La partita perfetta era il concetto che, prima di ogni sfida di alto livello, coach Cioni era solito ripetere alla sua Use Rosa Scotti. Sarebbe servita anche in gara 3 ad Alpo ma, purtroppo per le biancorosse, c’è stata solo fino all’intervallo. “Brave per i primi due quarti –commenta il tecnico – l’abbiamo approcciata bene, giocando una buona pallacanestro sia a livello difensivo che offensivo. Dopo l’intervallo abbiamo un po’ abbassato il ritmo perché ci sono mancate anche le energie essendo una gara tre, è cambiato il metro arbitrale che ha concesso molto di più e loro sono state più brave di noi ad adeguarsi. Poi, nei momenti decisivi, Alpo ha fatto canestro mentre noi no. In quel momento la partita è girata. Peccato, perché per due parziali l’avevamo dominata ma è una cosa che ci sta perché entrano in ballo tanti fattori in partite del genere”.

“Per quanto riguarda la serie – prosegue – è stata bella, ci siamo divertite nonostante l’epilogo. Per vincere contro Alpo ci sono mancate due cose. La prima è il fattore campo che loro sono state più brave di noi a guadagnarsi nella stagione regolare. Se si vanno a vedere i numeri si capisce che vincere a casa loro non è semplice per nessuno. La seconda è Logoh che per noi è molto importante sia tatticamente che a livello fisico. Avrebbe potuto dare un contributo importante per impattare la fisicità delle esterne di Alpo che abbiamo un po’ subito. Detto della partita e della serie, un grazie vorrei dirlo anche ai tifosi che ci hanno seguito anche a Verona e che ci sono stati vicino durante tutta la stagione crescendo insieme a noi. E’ stato bello che ci abbiano accompagnato fino alle ultime partite”.

Le ultime considerazioni di coach Cioni riguardano la stagione. “Dal punto di vista sportivo abbiamo fatto una cosa rara. Ultime stecchite in classifica dopo sei giornate abbiamo chiuso al terzo posto arrivando a gara tre di semifinale. Raddrizzare una stagione come poi abbiamo fatto in un campionato difficile, senza aver cambiato niente ma solo col lavoro quotidiano in palestra è una delle più grosse soddisfazioni che ho avuto in carriera. Anche più delle vittorie perché è stata una bellissima soddisfazione della quale devo rendere merito alle ragazze per quanto hanno fatto in palestra”.

Fonte: Ufficio Stampa Use/Use Rosa

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