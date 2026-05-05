"Valore è visione", a Pisa incontro con Luciano Ruggeri

Un incontro dedicato al tema del valore come leva strategica per il business, tra visione, identità e capacità di interpretare il cambiamento.

È questo il senso dell’appuntamento in programma giovedì 7 maggio alle ore 18.15, a Pisa, presso Muristorti Bistrot Lounge, dal titolo “Valore è visione - Il valore prima della vendita: l’arte di farsi scegliere”.

L’iniziativa, promossa da Confcommercio Pisa, avrà come ospite Luciano Ruggeri, formatore, senior consultant, PT Voice e autore, noto per la sua attività nell’ambito della comunicazione e della crescita personale e professionale.

“L’appuntamento è rivolto a imprenditori, professionisti e operatori economici del territorio e si propone come momento di approfondimento su temi legati allo sviluppo del business, alla leadership e alla capacità di generare valore” spiega la Presidente di Confcommercio Pisa Centro e ConfSport, nonché imprenditrice e titolare di Twenty Fitness Club, Francesca Bufalini.

“Al centro del talk, la necessità di ripensare il tradizionale approccio alla vendita, ponendo l’attenzione su un principio chiave: il valore deve essere creato prima ancora di essere proposto”.

“Tra i temi affrontati anche il ruolo delle emozioni nella comunicazione: la capacità di gestirle e canalizzarle in modo efficace rappresenta oggi una competenza strategica, soprattutto nei momenti di esposizione pubblica e nella presentazione di sé e del proprio lavoro”.

“Sappiamo disegnare il futuro danzando con l’incertezza del presente e la tradizione del passato?” Questa è una delle riflessioni proposte da Ruggeri, che guiderà i partecipanti in un percorso orientato a sviluppare pensiero creativo, allineamento valoriale all’interno delle organizzazioni e maggiore consapevolezza nei processi decisionali”.

“Oggi più che mai le imprese sono chiamate a interrogarsi non solo su cosa vendono, ma sul valore che riescono a generare e trasmettere” sottolinea il Direttore Generale di Confcommercio Provincia di Pisa, Federico Pieragnoli “Incontri come questo offrono strumenti concreti e spunti di riflessione utili per affrontare con maggiore consapevolezza le sfide del mercato e rafforzare la competitività delle nostre imprese”.

Al termine è previsto un aperitivo di benvenuto.

Cena su prenotazione al costo di 30 euro

Fonte: Confcommercio Pisa

Notizie correlate