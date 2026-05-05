Vita indipendente, Monni: "Azzerate liste di attesa e raddoppiati i destinatari di aiuto"

dalla Regione Toscana
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Monia Monni (Foto Regione Toscana)

Nel programma per progetti di autonomia rivolti a persone con disabilità cresciuto anche il contributo mensile, portato a duemila euro

La scelta di ricorrere a risorse del fondo sociale europeo ha permesso di azzerare le liste di attesa del programma "Vita indipendente" destinato a a realizzare progetti di autonomia per persone con disabilità che hanno diritto ad un sostegno intensivo. L’assessora alla sanità e alle politiche sociali Monia Monni ricorda, in occasione della giornata mondiale sulla vita indipendente, il grande lavoro fatto, avviato la scorsa legislatura ed ora portato a conclusione.

"Scegliendo di ricorrere al fondo sociale europeo – spiega – abbiamo raddoppiato le risorse messe in campo per sostenere programmi di vita indipendente. Abbiamo azzerato le liste di attesa del programma e alzato a 2000 euro il contributo mensile massimo che si può ottenere. Credo che sia un risultato straordinario che nessuna altra Regione può rivendicare".

Con i sei milioni di euro stanziati pochi giorni fa con una delibera approvata dalla giunta l’intervento finanziario per il triennio in corso ha raggiunto quota 78 milioni. Sono salite a 2.200 le persone a cui sono destinati aiuti, il doppio rispetto a quanto si riusciva a fare prima di ricorrere al Fondo sociale europeo, ed è stato elevato il tetto massimo di contributo personale (da 1800 a 2000 euro al mese).

Fonte: Regione Toscana - Ufficio stampa

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