“Ad arricchire le proposte e i servizi ai cittadini, questo centro ospiterà anche l’Auser, con un servizio che consenta a chiunque sia in difficoltà con l’uso della tecnologia, di prenotare l’appuntamento sanitario con il servizio ZeroCode. Dopo aver ascoltato il disagio avvertito dalla popolazione più anziana e dalle persone sole, nell’accedere a un servizio di primaria importanza come prendere degli appuntamenti per le analisi, abbiamo chiesto negli anni scorsi all’Auser la disponibilità per questo servizio che dopo Cerreto Guidi, Lazzeretto e Stabbia, è ora presente anche a Bassa, al Centro Don Lido Marini. Ringrazio l’Auser e il presidente Piera Masini– dichiara il Sindaco Simona Rossetti- di aver raccolto la proposta”.

A Bassa il servizio ZeroCode è attivo con il mese di maggio, il Lunedì dalle ore 10,00 alle ore 11,30 e il Giovedì dalle ore 16,00 alle ore 17,30.

A Cerreto Guidi questa opportunità è già garantita presso la sede dell’Auser, all’interno del Centro Culturale “Saccenti”, in Via Vittorio Veneto, il Martedì e il Giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e il Venerdì dalle 16,00 alle 17,30. A Stabbia il servizio funziona il Martedì dalle ore 16,00 alle ore 17,30 presso il Circolo Acsi XXIII Agosto, mentre a Lazzeretto è attivo il Mercoledì dalle ore 16,00 alle ore 17,30 presso il Circolo Arci “Tozzini”.

Per usufruire del servizio ZeroCode occorre avere la prescrizione medica e un recapito telefonico. I volontari dell’Auser sono a disposizione dei cittadini oltre che per il servizio ZeroCode, anche per fornire informazioni e per attività di sostegno e di ascolto.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio Stampa