Buon diciottesimo anno: 'Il Mercatale di Empoli' diventa maggiorenne

Diciotto anni e non sentirli! Il mercato agroalimentare empolese taglia un traguardo importante grazie alla qualità dei prodotti agricoli, alla passione, alle eccellenze delle aziende che ogni sabato mattina - da 18 anni – hanno scelto Empoli per far conoscere le loro prelibatezze locali e non solo.

“Il Mercatale di Empoli” di via Bisarnella vi aspetta numerosi sabato 9 maggio 2026, dalle 8 alle 13 per tagliare insieme una buonissima torta e spegnere le diciotto candeline. Tra gli altri parteciperanno all'evento il sindaco del Comune di Empoli, Alessio Mantellassi e l’assessore al Commercio, Adolfo Bellucci. Immancabile sarà l’affezionata clientela del ‘Mercatale’.

Nella giornata di compleanno ci sarà una bella novità: la ‘prima’ degustazione di prodotti agricoli di filiera corta nell’ambito del progetto denominato ‘Filocorto’. A partire dalle 9 e fino alle 12.30, i commensali potranno gustare le bontà in bella mostra. Tra le tante si segnalano: il carciofo empolese, la cipolla di Certaldo, la carne di filiera corta, formaggi e le fragole.

IL PROGETTO FILOCORTO - Ad agosto 2025 “Il Mercatale di Empoli” ha aderito a un bando regionale denominato ‘Filocorto’, vincendolo. Nel bando sono previsti: l’acquisto di nuove attrezzature per il mercato come gazebo e degustazioni ed eventi. Così grazie alla Cia Agricoltori Italiani Toscana Centro capofila del progetto, saranno organizzate 20 degustazioni cadenzate nel periodo richiesto dal progetto, ovvero diciotto mesi – da aprile 2026 a settembre 2027 -.

Un progetto che ha l’obiettivo di incrementare la vendita diretta sul mercato di prossimità, rafforzare la visibilità e la riconoscibilità dei prodotti locali; accrescere la consapevolezza del consumatore rispetto all’origine, alla qualità e alla sostenibilità delle produzioni; creare strumenti di cooperazione tra produttori per promuovere in modo coordinato il territorio; coinvolgere le imprese agricole partner in iniziative comuni di valorizzazione.

Per maggiori informazioni su ‘Filocorto’, ecco il link dedicato: https://www.ciatoscanacentro. it/filocorto/

LE AZIENDE DEL ‘MERCATALE’– L’azienda agricola Fustolatico porterà vino, olio extravergine di oliva e pasta di grano antichi; Jolanda da Ferrara con il riso Carnaroli, riso Arborio, riso Venere, riso Roma, riso rosso e la farina di riso; la nuova Fattoria con pane e schiacciata di grani antichi a lievitazione naturale, dolci e gastronomia; i salumi, la carne di vitello, di maiale, di pollo e di coniglio di Marco Macelleria; l’azienda agricola Vito Benucci con verdure di stagione; l’azienda Maria Castrogiovanni con formaggi a latte crudo, salumi, carne fresca bovina (animali allevati allo stato semibrado).

E ancora, Proceva con la pasta dei grani della Valdelsa, il parmigiano reggiano con la cooperativa agricola del Frignano, il miele e l’olio extravergine di oliva della fattoria Fiore Simone; l’azienda agricola Remma delizierà gli avventori con frutta e verdura di stagione da Fucecchio; l’azienda agricole Roberto Romagnoli sarà presente con carne di vitello, di maiale, salumi e pasta di grano antichi.

Ci saranno il laboratorio degli impasti con pane a lievitazione naturale, schiacciate da leccarsi i baffi e pizza e le aziende agricole la Contadina con formaggi caprini e Luigina d’Ercole con verdure di stagione.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

Notizie correlate