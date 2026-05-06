A Stabbia si presenta 'Non volevo essere un eroe', dedicato a Ivo Cecchini

Venerdì 8 maggio, alle ore 21.30, al Circolo XXIII Agosto di Stabbia, l’Anpi Circolo di Cerreto Guidi presenta il libro “Non volevo essere un eroe”, dedicato alla vicenda di Ivo Cecchini.
Il volume ripercorre la vita del concittadino che riuscì a sopravvivere alla strage di Cefalonia, uno degli episodi più cruenti successivi all’armistizio dell’8 settembre 1943. Dopo essere stato fatto prigioniero, Cecchini fu internato per circa un anno in un campo di prigionia in Serbia.
Una volta liberato dall’esercito russo, trascorse un ulteriore anno combattendo con la Brigata Garibaldi, al fianco dei partigiani jugoslavi.
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