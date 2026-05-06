Il momento più atteso della stagione. Domenica 10 maggio al via l’avventura playoff dell’Abc Solettificio Manetti, e sarà il Don Bosco Livorno l’avversario del primo turno.

Dopo aver chiuso la regular season in seconda posizione, i ragazzi di Paolo Betti affronteranno la settima classificata, potendo contare sul fattore campo: gara-1 in programma domenica 10 alle ore 18 al PalaBetti, mentre gara-2 sarà al PalaMacchia di Livorno giovedì 14 maggio alle ore 21, con l’eventuale “bella” di nuovo al PalaBetti domenica 17 alle 18. La vincente approderà alla semifinale, in cui incontrerà la vincente dello spareggio tra Pallacanestro Prato Dragons (terza classificata) e Basket San Vincenzo (sesta classificata).

Un risultato, quello raggiunto dall’Abc Solettificio Manetti, frutto di una seconda parte di stagione tutta in crescendo: un secondo posto conquistato con le unghie e con i denti, nonostante i tanti infortuni che, di fatto, non hanno mai permesso ai gialloblu di scendere in campo al completo. Adesso, però, tutto si azzera, ed inizia un altro campionato. Guardando alle sfide di regular season, si riparte dall’1-1: in entrambe le gare, infatti, il fattore campo è stato decisivo, con l’Abc che si è imposta nel match di andata al PalaBetti (79-61) e il Don Bosco che ha avuto la meglio nella gara di ritorno al PalaMacchia (92-73).

Ed è coach Paolo Betti, condottiero di questa Abc, a tracciare un bilancio della stagione fino ad oggi e a presentare i playoff.

Secondo posto: un risultato forse insperato ad un certo punto della stagione ma raggiunto grazie ad una compattezza che ha saputo supplire agli infortuni..

“Per quanto mi riguarda, sono stati tre mesi assolutamente positivi, in primis dal punto di vista dell’atteggiamento di tutti i ragazzi e del loro mettersi a disposizione della squadra. Una compattezza che è stata fondamentale visto il grande equilibrio che ha contraddistinto la parte alta della classifica, tanto che è servita l’ultima sirena per stabilire i piazzamenti finali. Ovviamente, il secondo posto è un ottimo risultato e adesso inizia la parte più bella”.

Come si prospettano questi playoff?

“Sicuramente equilibrati, così come lo è stato tutto il campionato fino ad oggi. Per quanto ci riguarda, la regular season ha dimostrato che possiamo giocarcela con tutti e che ogni partita fa storia a se, quindi ci impegneremo per dire la nostra. Scenderemo in campo senza troppe pressioni, ma anche con la volontà di dimostrare che questo secondo posto ce lo meritiamo”.

Don Bosco, una delle rivelazioni di questa serie C: che avversario ci aspetta?

“Affronteremo una delle squadre a mio avviso più ostiche, con tanti giovani dall’indiscusso talento fisico e tecnico, come nella migliore tradizione del Don Bosco. A loro si affianca un giocatore di esperienza come Artioli, che in questa categoria può fare la differenza. Sarà un primo turno tosto, come già hanno dimostrato le due sfide di regular season, e dovremo approcciarci con grande concentrazione e solidità fin dalla prima palla a due”.

Che cosa vuoi dire al pubblico castellano alla vigilia di questi playoff?

“Sarebbe bello vedere il palazzetto pieno, e credo che i ragazzi se lo meritino. Il mio appello è rivolto non soltanto alle famiglie e ai tifosi gialloblu, ma anche agli allenatori e agli istruttori del nostro settore giovanile e minibasket, affinché riescano a portare tutti i bambini e i ragazzi sugli spalti. In queste partite il pubblico rappresenta realmente il sesto uomo in campo, e ci auguriamo di poter contare su tutto il calore e il sostegno di una piazza storica come Castello”.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino - Ufficio stampa

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