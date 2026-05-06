Al via sei interventi sull'acquedotto a Ponsacco

È cominciato in queste ore, con l’attivazione del cantiere all’intersezione tra le vie Giuseppe Di Vittorio e Nazario Sauro, il primo di sei interventi programmati sull’acquedotto comunale di Ponsacco. I lavori, che proseguiranno nei prossimi giorni con l’apertura di ulteriori cantieri, rientrano in un ampio programma di manutenzione e ammodernamento delle infrastrutture idriche locali, finalizzato a migliorare l’efficienza del servizio e la gestione della rete.

Gli interventi, realizzati da Acque in sinergia con l’amministrazione comunale, prevedono in particolare la sostituzione di nodi saracinesca e il risanamento di piccoli tratti di condotta in punti strategici della rete distributiva del capoluogo. L’obiettivo del gestore idrico è quello di una progressiva distrettualizzazione dell’acquedotto, così da poter circoscrivere eventuali sospensioni dell’erogazione, necessarie ad esempio per riparazioni o interventi programmati, evitando il coinvolgimento dell’intero territorio comunale. Oltre al cantiere già avviato tra le vie Di Vittorio e Sauro, nei prossimi giorni i lavori interesseranno anche le intersezioni tra via Di Vittorio e via Pascoli, via Di Vittorio e viale Gramsci, via Sauro e via Boccaccio, in via Verdi e nei pressi della rotatoria tra le vie Caduti di Nassirya, Rospicciano e Togliatti.

La conclusione delle diverse lavorazioni sulla rete idrica comunale sarà accompagnata da un intervento di manutenzione programmata presso la centrale di potabilizzazione a servizio di Ponsacco. La messa in esercizio finale avverrà in modo coordinato, concentrando le attività in un’unica notte e prevedendo una sola sospensione dell’erogazione idrica, così da limitare il più possibile i disagi per la cittadinanza. Tutti i dettagli relativi all’interruzione del servizio, comprese date, orari e modalità di approvvigionamento alternativo, saranno comunicati con congruo anticipo in prossimità dell’intervento.

Fonte: Acque Spa - Ufficio stampa